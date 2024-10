Mesaj emoționat pentru Celine Dion. Cântăreața Adele a omagiat-o după concertul din Las Vegas

Adele a ținut să marcheze momentul emoționant de la concertul pe care l-a susținut în Las Vegas. Cântăreața s-a declarat copleșită de emoție după ce a întâlnit-o pe Celine Dion, idolul său, în sală.

Cele două artiste s-au îmbrățișat, sâmbătă, în fața spectatorilor aflați în sala de spectacole Colosseum at Caesars Palace din Las Vegas. Celine Dion a susținut peste 1000 de concerte, aici, de-a lungul a 16 ani.

Cântăreața britanică a susținut un concert, sâmbătă, în cunoscuta sală de spectacole din Las Vegas. În acest context, Adele a obsevat-o în public pe Celine Dion, idolul său. Ea a coborât printre spectatori și a îmbrățișat-o. A fost un moment emoționant, înregistrat de mai mulți dintre cei prezenți. La câtva timp după acest moment, artista a ținut să-i transmită și un mesaj, pe rețelele de socializare. Ea a postat o fotografie sugestivă pe Instagram

„Cânt de doi ani la Colosseum, în aceeaşi sală în care a cântat Céline Dion. Mai am patru săptămâni. A fost singura sală în care am vrut să cânt în Las Vegas, pentru că a fost construită pentru ea. Am o fotografie cu ea chiar lângă mine pe scenă, pe care o ating în fiecare seară înainte să cânt”, a povestit artista britanică, într-un text postat pe reţelele sale de socializare.

Cântăreața britanică a susținut un concert, la Colosseum at Caesars Palace. Este o sală legendară, din Las Vegas, unde Céline Dion a cântat timp de şaisprezece ani. Artista de origine canadiană a susțiut aici mai bine de 1000 de concerte.

În mesajul pe care l-a transmis, pe rețelele de socializare, Adele a încheiat spunând că a fost o onoare să cânte în celebra sală de spectacole. Ea a precizat că își va aminti pentru totdeauna de aceste spectacole.

Cântăreața Adele a venit pe scena din Las Vegas pe 25 octombrie. Ea a avut în program zece concerte, în cadrul unui ciclu de spectacole intitulat „Weekends with Adele”. La finalul acestei serii de spectacole, artista a anunțat că va lua o pauză „incredibil de lungă”.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency.

(🎥: nas.archives) pic.twitter.com/i2prysgSMp

— Pop Base (@PopBase) October 27, 2024