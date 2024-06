Monden Celine Dion revine pe scenă. Anunțul oficial al artistei







Celine Dion, care suferă de „Stiff Person Syndrome”, o afecţiune neurologică rară cu caracteristicile unei boli autoimune, a declarat că boala „nu i-a luat nimic” și că va reveni pe scenă. Artista a spus că muzica a fost și va rămâne marea ei pasiune.

„Mi-am dedicat viaţa industriei muzicale, să fiu artistă, şi am iubit fiecare moment al ei. Această pasiune nu va dispărea niciodată”, a spus ea.

Celine Dion revine în lumina reflectoarelor

Celine Dion a anunțat că se va întoarce în lumina reflectoarelor, chiar dacă va fi nevoită să se târască. Ea a spus că nimic nu o va face să renunțe la muzică și la fanii ei.

„Mă voi întoarce pe scenă, chiar dacă va trebui să mă târăsc, dacă va trebui să vorbesc cu mâinile, o voi face. „Sunt Céline Dion pentru că astăzi vocea mea se va face auzită pentru prima dată, nu doar pentru că trebuie să o fac sau pentru că trebuie să o fac, ci pentru că vreau să o fac şi îmi lipseşte, a spus cântăreața în documentarul „Je suis: Céline Dion”, care va fi lansat pe Prime Video în 25 iunie.

Celine Dion a trecut prin chinuri groaznice

Cântăreața a mai spus că a trecut prin chinuri groaznice, dar că a învățat să trăiască cu boala de care suferă. Ea a declarat că trebuie să fie puternică pentru copiii ei care deja și-au pierdut tatăl.

„La un moment dat, abia puteam să merg și îmi lipsea foarte mult să trăiesc. Copiii mei au început să observe. Mi-am zis: „Bine, au pierdut deja un părinte. Nu vreau ca ei să fie speriați. (…) I-am lăsat să știe. Ți-ai pierdut tatăl, dar mama are o afecțiune și este diferită”. Eu nu voi muri. Este ceva cu care voi învăța să trăiesc”.„Am avut coaste rupte la un moment dat, pentru că, uneori, spasmele sunt foarte puternice”, a spus Celine.

I-a fost greu să accepte că este bolnavă

Artista a recunoscut că i-a fost greu să accepte că este bolnavă, dar că a fost ajutată de medici și psihologi. Ea a spus că va lucra cu trupul și sufletul pentru a se întoarce cu forțe proaspete.

„La început, mă întrebam: de ce eu? Cum s-a întâmplat acest lucru? Ce am făcut? Este vina mea? Viața nu-ți dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu lucrurile, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un atlet și muncesc foarte mult, fie mă deconectez și se termină, stau acasă, îmi ascult melodiile, stau în fața oglinzii și îmi cânt.

Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel! Am această putere în mine. Știu că nimic nu mă va opri”, a mai spus artista.