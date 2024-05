Monden Carmen Tănase, dezvăluiri de pe scenă și din spatele ei. Cum a ajuns actrița la teatrul erotic







Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din țara noastră a spus în podcast-ul Gând la Gând cu Teo, de ce nu are în prezent bani și care este rolul pe care l-a refuzat constant în toată cariera sa. În schimb, despre rolul care a făcut-o celebră -Flăcărica, din serialul Inimă de țigan – Carmen Tănase a declarat că nu a fost unul pe care să-l fi îndrăgit din prima clipă. Actrița a dezvăluit în interviu multe dintre secretele sale.

Carmen Tănase și secretele carierei sale de actriță

Deși unora le inspiră teamă atunci când o privesc, Carmen Tănase, o actriță extrem de apreciată în România, transmite foarte multă căldură din spatele ecranului. De altfel, acesta este și motivul pentru care este atât de iubită. Ea mărturisește însă că pentru a nu părea inabordabilă și-a exersat de multe ori zâmbetul în oglindă.

O prezență extrem de vie pe scenele bucureștene, Carmen Tănase nu a refuzat nici rolurile care i-au fost oferite în telenovelele românești. În acestea din urmă, publicul a văzut-o în producții precum Lacrimi de iubire, Fructul Oprit sau Clanul. Dar, rolul care a consacrat-o în acest gen TV a fost cel al personajului Flăcărica din Inimă de Țigan. Actrița a mărturisit însă că inițial, pentru ea, rolul a fost unul de coșmar, și nu i-a fost deloc ușor să se acomodeze cu el și nu neapărat din punctul de vedere al felului în care trebuia să vorbească.

„Una din marile probleme ale mele, cu rolul ăsta, care a fost groaznic la început, a fost privirea. Că de vorbit, vorbești. Nu e privire care să-ți fie la îndemână, deoarece a ta e șlefuită. E, cum faci tu să fie o privire smart, dar primară?

Și pentru că-mi dădeam seama că nu e bine… Norocul meu a fost că la început de tot, am filmat exterioarele și atunci o ardeam că-mi intră soarele în ochi. Până la urmă am prins-o, e… Când am prins-o nu i-am mai dat drumul. Și acum mai am momente din alea”, a dezvăluit Carmen Tănase în podcast.

De ce Carmen Tănase nu s-a îmbogățit

Deși imaginea sa și a partenerelui său din serialul Inimă de Țigan, Gheorghe Visu a ajuns pe caiete, ghiozdane și alte obiecte de zi cu zi, iar serialul a avut 126 de episoade, Carmen Tănase spune că rolulul Flăcăricăi nu a făcut-o deloc bogată.

„Dacă eram în Turcia, păi tu știi când încasa cetățeanul care a jucat Suleyman? În orice caz, omulețul ăla lua pe un episod, dacă e adevărat, cam cât luăm noi pe un sezon. Da, se plătește mult mai bine decât în teatru. Dar nici eu n-am știut să țin de ei”, a mărturisit Carmen Tănase.

În plus, actrița consideră că banii trebuie să fie cheltuiți, după cum chiar tatăl său a învățat-o.

„Ideea e că tatăl meu mi-a dat o învățătură, banul e făcut să-l cheltui. Taică-miu așa făcea, era mână largă. Și Țucu (soțul actriței, decedat cu ani în urmă, n.ed.) era mână largă. Nu mi-e frică de sărăcie. Nu sunt bogată nici acuma. Am două mâini, două picioare. Asta cu sărăcia lucie e o sperietoare. Eu sunt obișnuită cu suișuri și coborâșuri. Eu rezist la orice mediu. Sigur, te deranjează când n-ai duș, dar te speli”, a spus actrița în discuția purtată cu Teo.

„Da, e ok, în pătrățica mea... Nu e ok în pătratul mare”

În plus, actrița a mai mărturisit că o mare parte din banii câștigați merg spre îngrijirea animalelor atât pe cele pe care le are în curtea sa, cât și pe cele fără stăpân. „De ce n-am bani? Am foarte multe animale, care necesită foarte multă îngrijire. Nu de aia m-am mutat. M-am mutat că a vrut fii-miu. Că nu mă oprește nicio metropolă. Dar mutându-mă, numărul s-a… Plus că, în afară de cele pe care le-am luat în ogradă în plus față de cele pe care le aveam, multe și alea, există niște specimene bipede care aruncă. Aruncă pe câmp, aruncă la poartă, au băgat și în curte…”, a subliniat Carmen Tănase.

Dacă ar ave bani mulți, actrița ar schimba niște tipare de producție: „Cred că dacă aș avea mulți bani, mulți de tot, astfel încât să-mi aleg eu ce să fac, aș schimba asta, filmări de noapte. Punem lumini și facem un film de noapte. Sau să vin la filmare când vreau, că e pe banii mei. Dau telefon, nu stă lumea să mă aștepte. Dacă aș avea bani, aș face asta”.

Carmen Tănase spune însă că viața sa este frumoasă și că atunci când vin și momente mai triste acest lucru se petrece doar pentru că alege să le dea importanță. „Tot ce a fost nasol, mi-am făcut eu cu mâna mea. Toate greutățile astea pe care eu mi le pun în cârcă, singură. Dar, așa, Dumnezeu e foarte drăguț. Sigur, că au fost întâmplările alea tragice din viața mea. Dar nu o să mă victimizez. Dar așa, cu un copil mișto, talentat, cu o meserie mișto, care îmi face plăcere, cu de muncă mult… Da, e ok, în pătrățica mea și în pătrăcițile apropiaților mei. Nu e ok în pătratul mare”, spune ea.

Ce rol a refuzat Carmen Tănase?

În întreaga sa carieră, Carmen Tănase a refuzat, un singur rol, care după părerea sa era blasfemiator și nu rezona cu valorile sale. „Am refuzat o singură dată un rol, la teatru, pentru că era o piesă contemporană. Nu era românească, maghiară…. Nici nu mai știu. Și erau niște blasfemii acolo. Aiurea, așa. De dragul de a șoca cu orice preț. Și am zis, ‘Eu nu spun lucrurile astea. Nu cred în ele și nu le spun’. Și cred că eu am avut dreptate. Că s-a jucat de câteva ori și a căzut. Nu înghite lumea chestia asta. Adică, să vorbești porcos despre Dumnezeu sau Iisus Hristos, nu înghite lumea. Și ăia care nu se duc la biserică sau nu sunt bisericoși, și ăia sunt deranjați”, a mărturisit actrița

În ceea ce privește filmele, vedeta a declarat că unicul gen în care nu doreșe să joace este în filmele pentru adulți. Cu toate acestea, atunci când a vizitat Olanda, Carmen Tănase și-a dorit să aibă și o experiență mai exotică, dar doar ca spectator, la un teatru erotic.

„Și, bineînțeles, film porno aș refuza. Altminteri n-aș refuza. Eu m-am întrebat întotdeauna, ce greu trebuie să fie pentru oamenii ăia. Că la film faci multe duble. Am fost în Olanda, am zis că vreau și eu să văd cum e teatrul. Și m-am dus odată cu mai mulți prieteni. Era weekend, s-a stat la o coadă, o oră am stat la coadă. Cum era? Luai bilet și mai ieșea cineva din sală, pentru că era, cum era pe vremea noastră la film, că o luau de la început. Erau niște momente care se luau de la început.

Oamenii ăia avea de lucru într-o noapte, că era toată noaptea, cam de un 3-4 ori. Tu îți dai seama, ani de zile, zi de zi și în weekend toată noaptea? Și eram cu prietenii ăștia ai mei și eu am crezut că mor de râs. Și era un moment, au adus pe scenă o piatră de mormânt și a apărut o fată lungă și slabă, îmbrăcată într-o dantelă și s-a pus acolo la mormânt și suferea. La un moment dat apare din culise o altă tânără care vine la asta să o consoleze și o consolează de tot. Deci acolo erau toate nenorocirile”, a povestit, fără perdea, Carmen Tănase.