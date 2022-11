Anamaria Prodan se răzbună pe Reghe prin Bebeto: „Nu contează ce spun looserii”

Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecamf, a transmis un mesaj pentru mama lui, în care îi transmite că e foarte mândru de ea. Mesajul pare a fi însă și o critică subtilă la adresa tatălui său și vine la scurt timp după ce instanța a admis cererea de divorț.

„Mama mea e nr 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și m-a învățat să fiu Demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun ”looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos, iar fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și doar cu fătuci cu un trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet, dar sigur! We are the best!” , este postarea lui Bebeto de pe Instagram.

Învinsă de Reghe

Anamaria Prodan a primit o lovitură dură în procesul de divorț intentat de Laurențiu Reghecampf. Magistrații de la Judecătoria Buftea au admis în întregime cererea antrenorului și au decis desfacerea căsătoriei din culpă comună. Impresara solicitase ca fostul ei soț să fie găsit vinovat în procesul de divorț.

De asemenea, judecătorii au mai admis în întregime și programul de vizită solicitat de Laurențiu Reghecampf. În plus, cei doi vor avea custodie comună în cazul fiului lor Bebeto. Acesta va locui în continuare cu mama lui, dar aceasta nu va putea lua singură decizii în ceea ce îl privește. Anamaria Prodan ceruse custodie exclusivă. Anamaria Prodan trebuie să aschite și cheltuielile de judecată în valoare de 6.000 de lei. Decizia nu este definitivă.

Pensie alimentară

Magistrații au stabilit și cât va plăti antrenorul pensie alimentară. Inițial, Judecătoria Buftea a a decis că el trebuie să achite o treime din salariul său. Anamaria Prodan solicitase acest lucru. Reghe a contestat însă decizia, iar Tribunalul Ilfov a stabilit că va plăti doar o sumă fixă, respectiv 2.000 de euro.

Și această decizie a fost contestată, iar acum înstanța a stabilit că antrenorul va plăti o șesime din veniturile sale, adică în jur de 1.600 de euro. Anamaria Prodan nu a comentat această decizie a instanței, potrivit digisport.ro.