Mercenarii Wagner, șocați de calitatea vestelor antiglonț ucrainene: „E un sentiment cam neplăcut”

Prezentați drept forța de elită a armatei ruse, care acționează pe fronturile din Ucraina, mercenarii din gruparea Wagner au rămas descumpăniți după ce au testat o vestă antiglonț capturată de la soldații ucraineni. Aceștia au fost impresionați de rezistența dispozitivului, mult peste cea a echipamentelor pe care le au la dispoziție în acest război. Aceștia au rămas impresionați și au prezentat rezultatele unui test pe care l-au făcut cu diferite arme de foc, într-un clip transmis pe rețelele de socializare.

În videoclipul distribuit pe rețelele de socializare, un mercenar, cu fața acoperită de o cagulă și cu vocea transformată, prezintă vesta de protecție folosită de armata ucraineană. El trage mai multe gloanțe în dispozitiv, cu o pușcă mitralieră RPK, iar mai apoi cu o pușcă AKM. Apoi, când verifică rezultatul testului, comentează oarecum descumpănit că vesta antiglonț reține gloanțele foarte bine.

„E un sentiment cam neplăcut… placa asta este impenetrabilă. Placa oponentului nostru nu e penetrabilă, dintr-un anumit motiv, nu înțeleg”, a comentat mercenarul.

Mai mult, acesta s-a declarat șocat după ce a îndepărtat stratul protector de spumă. Dispozitivul nu prezenta nici o urmă de penetrare și nici o îndoitură.

„Sunt șocat, nici măcar o îndoitură, absolut nimic”, a mai adăugat militarul.

Russian Wagner group fighters are unpleasantly surprised by the strength of a Ukrainian armoured plate, which they shot at from an AKM and an RPK machine gun, with no penetration observed. pic.twitter.com/IWmws9v3gD

— Dmitri (@wartranslated) October 21, 2022