Melodia pe care a dansat Donald Trump „Dansul Victoriei”. Președintele american a făcut furori cu modul în care dansează la cei 78 de ani ai săi,

Se spune că gesturile spontane fac carieră. Numai că melodia nu a fost aleasă întâmplător. Este o melodie care a făcut furori când actualul câștigător al alegerilor din 5 noiembrie 2024, avea puțin peste 32 de ani.

Melodia victoriei - piesa de rezistență a unei formații legendare

Village People este o formație care s-a lansat la Paris, în Europa. S-a consacrat atât aici cât mai ales peste Ocean. Village People s-a înființat în 1977. Este activă chiar și în zilele noastre. Melodia lor cea mai cunoscută este YMCA care a fost lansată în octombrie 1978.

YMCA este la origine numele unei asociații londoneze a tinerilor creștini a cărei abreviere YMCA înseamnă „Young Men Christian Association”, fondată în 1844. Deja când avea 40 de ani de existență, în 1884, pe fondul mișcărilor neoprotestante, asociația era foarte populară peste Ocean. În România, YMCA a fost atestată după Marea Unire prin 1919.

Nu întâmplător, componenții trupei Village People au ales să dea numele YMCA poate celei mai cunoscute melodii a lor. A fost inclusă pe albumul Cruisin' . Aceasta a fost melodia pe care a dansat la anunțarea victoriei sale, actualul câștigător Donalsd J. Trump. Melodia a fost aleasă pentru că are legătură cu orientarea religioasă a majorității americanilor care în anii Marii Recesiuni au găsit un ajutor în YMCA, adică în acea mișcare religioasă. Ori, Donald Trump a declarat că s-a sfârșit criza și că SUA vor trăi în „epoca de aur”.

Melodia unei trupe care a promovat US Navy

Nu a fost singurul motiv pentru care Donald Trump a ales melodia celor de la Village People. Donald Trump a spus că SUA trebuie să aibă armată puternică, bine instruită și bine dotată, dar nu trebuie ca Armata SUA să intervină decât atunci când este nevoie. Village People au mai avut melodia In the Navy, melodie pe care US Navy a cerut să o folosească pentru recrutările de tineri pușcași marini și marinari.

Trupa a cerut ca melodia să fie folosită dacă US Navy le permitea să-i facă videoclipul pe o navă de război. Așa au ajuns să filmeze pe USS Reasoner, ancorat în Baza Navală San Diego.

În loc de concluzie: YMCA a făcut carieră ca piesă!

Să mai spunem și că YMCA ca piesă a ocupat imediat locul 2 în Billboard Hot 100 Melodies dar și în US Billboard Dance Music/Club Play Singles. Melodia ocupă locul 7 în lista legendarului canal tv muzical VH1 numită "The 100 Greatest Dance Songs of the 20th Century" (Cele mai mari 100 melodii dance ale secolului XX). Evident, că Donald Trump nu a refuzat nici celebra We are the champions a legendarului Freddie Mercury și a legendarei trupe „Queen”.