Update 3: Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi-a anunţat luni, în plen, demisia din această funcţie, pe care a deţinut-o 5 ani.

„Nu m-am cramponat de această funcţie. (…) Voi continua să mă implic politic”, a spus Tăriceanu, în plenul Senatului.

Tăriceanu a propus o pauză a lucrărilor Senatului, astfel încât grupurile parlamentare să propună candidaţi pentru toate funcţiile din Biroul permanent, inclusiv pentru cea de preşedinte al Senatului.

Update 2: Viorica Dăncilă susține că decizia ca PSD să-l susțină pe Teodor Meleșcanu la conducerea Senatului a fost luată prin vot.

„Locul pentru funcția de președinte al Senatului a fost al ALDE și noi am vrut să arătăm că suntem corecți până la capăt”.

„Am discutat și cu colegii mei, am discutat astăzi și la întâlnirea pe care am avut-o cu președintele Camerei Deputaților, am discutat și cu colegii din partid și a fost un vot la Senat pentru acest lucru”, a mai punctat Dăncilă întrebată care sunt motivele ce stau la baza propunerii lui Meleșcanu în această funcție.

——————————————————————————————————————-

Update: Senatorul Teodor Meleşcanu a declarat, luni, că nu i-a cerut nimeni, niciodată, să îşi dea demisia din ALDE, iar faptul că Partidul Social Democrat îl va susţine pe el pentru funcţia de preşedinte al Senatului este o garanţie a faptului că formaţiunea din care face parte nu va fi supusă unor presiuni „de un fel sau altul.

„Am înţeles că astăzi, în acest moment, în cadrul grupului senatorial PSD s-a adoptat decizia de a-mi susţine candidatura. (…) Mă voi baza pe voturile celor care cred că e nevoie la conducerea Senatului de un om cu experienţă, echilibrat, pentru că în această perioadă Parlamentul va avea un rol cheie de jucat în politică”, a afirmat Meleşcanu, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă social-democraţii i-au cerut să treacă la PSD, Meleşcanu a răspuns: „Nu, niciodată nu mi-a cerut nimeni să plec de la ALDE”.

El a adăugat că încă nu a vorbit despre acest subiect cu preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

„Este vorba de faptul că poziţia pe care am avut-o, în mod normal, trebuia să se perpetueze, de preşedinte al Senatului, şi această poziţie de preşedinte este o garanţie a faptului că ALDE nu va fi supus unor presiuni de un fel sau altul, ci dimpotrivă, va oferi şi colegilor mei o perspectivă pentru viitor, pentru a ne dezvolta partidul în continuare”, a mai spus acesta.

Potrivit lui Meleşcanu, faptul că el va fi susţinut de PSD la şefia Senatului nu are legătură cu felul în care se poziţionează ALDE faţă de moţiunea de cenzură.

„Una este chestiunea guvernamentală, una este Parlamentul, ele nu se amestecă. Se va stabili în cadrul partidului poziţia pe care o vom avea faţă de moţiunea de cenzură. Eu voi fi echilibrat şi echidistant”, a susţinut el.

De asemenea, întrebat dacă a trecut peste schimbul de replici pe care l-a avut cu premierul în legătură cu ambasadorul României în SUA, George Maior, Meleşcanu a spus că în politică trebuie să ştii să treci „peste replici care fac de multe ori plăcerea presei”.

„Nu retrag ce am spus (în legătură cu documentele cu privire la George Maior – n.r.). Dânsa are dreptate, eu am dreptate, e vorba de secretariate şi astea mă depăşesc chiar şi pe mine şi pe dânsa”, a conchis el.

Postul a rămas vacant după ce , în cursul dimineți, fostul deținător al funcției, Călin Popescu Tăriceanu, și-a oficializat demisia. Informația survine la doar două zile după ce EvZ a prezentat, pe surse, rezultatele discuțiilor purtate de liderii PSD la Constanța.

Liderul ALDE își anunțase demisia încă de săptămâna trecută, când formațiunea pe care o conduce a ieșit de la guvernare.

Te-ar putea interesa și: