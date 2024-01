A murit artista care a cucerit scena de la Woodstock. Melanie, regretată de milioane de fani

Melanie Safka a devenit celebră încă din anii 70. Recent, aceasta a intrat din nou în studio pentru a lucra la un disc de coveruri. Intitulat „Second Hand Smoke”, acesta ar fi urma să îi surprindă pe cei care au îndrăgit-o. Cunoscuta cântăreață nu a mai apucat să-și vadă visul cu ochii.

Melanie Safka a murit la 76 re ani

Regretata cântăreață se pregătea să lanseze cel de-al 32-lea album al ei. De altfel, aceasta a continuat colaborarea cu casa de discuri Cleopatra, societatea care a ajutat-o să atingă succesul.

Melanie Safka s-a stins, marți, la vârsta de 76 de ani. Fanii acesteia rămân cu numeroase melodii pe care aceasta le-a cântat de-a lungul anilor.

Primul hit pop al lui Melanie a fost „Lay Down (Candles in the Rain)”. Acesta a fost lansat în colaborare cu Edwin Hawkins. Cu un iz de gospel, hitul pop a ajuns pe locul 6 în topul Hot 100 în 1970.

Regretată de fani

Un an mai târziu, Melanie Safka a lansat „Brand New Key”. Melodia a cucerit publicul din SUa și a ajuns pe locul 1. De asemenea, regretata artistă a ajuns pe în Marea Britanie, în top 10, cu un cover al piesei „Ruby Tuesday”.

Pe noul album, cântăreața înregistrase coveruri de la piese celebre. Printre acestea se numără„Creep” de la Radiohead, „Nights In White Satin” de la Moody Blues, „Enjoy the Silence” de la Depeche Mode şi „Everyone Says Hi” de la David Bowie. Anunțul morții a fost dat de familia regretatei artiste prin intermediul rețelelor de socializare.

„Plănuim o celebrare a vieţii pentru mama şi va fi deschisă tuturor celor care vor să vină să o sărbătorească. Detaliile vor fi anunţate imediat ce vor fi stabilite. Aşteptăm cu nerăbdare să vă vedem acolo”, au transmis apropiații.

Jesse Jane, moarte învăluită în mister

După moartea artistei Melanie Safka, o altă pierdere șochează lumea mondenă din America. Jesse Jane, tarul din filme de adulţi, a fost găsită moartă în locuința ei. De asemenea, bărbatul cu care aceasta avea o relație a avut aceeași soartă.

Jesse a fost vedetă porno care a atins celebritatea în anii 2000. Surse apropiate ale acesteia au spus că actrița se confrunta cu problema drogurilor.