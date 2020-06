Publicul ştia până în prezent că între cele două a fost un mare scandal chiar la nunta actriţei americane cu Prinţul Harry, dar problemele lor erau mai vechi.

Scriitoarea Lady Colin Campbell a dezvăluit câteva detalii despre originea războiului dintre cele două ducese în interviul acordat jurnaliştilor de la Daily Star.

Cea care va lansa curând volumul „Meghan and Harry: The Real Story” cunoaşte foarte bine culisele Familiei Regale Britanice.

Astfel, Lady Colin Campbell susține că Meghan Markle a primit „privilegii mai mari” decât oricare altă logodnică, inclusiv Kate Middleton.

Ducesa de Cambridge s-a căsătorit cu Prințul William în 2011, dar conform autoarei, n-a avut niciodată parte de atenţia acordată actriţei americane.

Este vorba despre felul în care cei mai importanţi membri ai Familiei Regale Britanice le-au primit pe cele două când au fost prezentate de William şi Harry.

Totul a pornit de la felul în care moştenitorul tronului, Prințul Charles a primit-o pe americană. La moment au asistat Prinţul William şi Kate Middleton.

„Majestatea Sa, Prințul Charles, Ducele și Ducesa de Cambridge au ieșit în calea lor «pentru a o întâmpina și îmbrățișa pe Meghan» într-un fel «în care n-au ieșit niciodată pentru a îmbrățișa pe nimeni altcineva»”, a notat Daily Star.

Se spune că a fost „singura logodnică care a fost cerută vreodată la Windsor înainte de nuntă” și singura „proaspăt căsătorită care a fost invitată de Regină să o însoțească într-o activitate zilnică”.

Practic, Meghan a fost „invitată să stea alături de Regină la Palatul Buckingham”, o onoare pe care n-a avut-o nici măcar soția Prințului William, Kate Middleton.

În acest context, este de la sine înţeles că sâmburele discordiei dintre cele două a avut la dispoziţie un teren fertil ideal pentru a se dezvolta.

Lady C a pus afecțiunea Reginei pentru Meghan pe seama „personalităţii ei foarte dominante”. Majestatea Sa a descris-o ca fiind „foarte vie, fermecătoare și atrăgătoare”.

„Meghan are o personalitate foarte dominantă și nu s-a temut niciodată să meargă într-o cameră și să preia controlul asupra acesteia.

Ea a făcut asta cu toată lumea de-a lungul întregii vieți și nu a văzut niciun motiv să se schimbe când a intrat în Familia Regală.

Regina adoră personalitățile dominante”, a mai spus autoarea.

Pe numele real Georgia Arianna Ziadie), Lady Colin Campbell a fost căsătorită cu Lordul Colin Ivar Campbell între 1974 şi 1975

În volumul ce va fi lansat la 25 iunie la editura Simon & Schuster, ea povestește despre dependența fostei Ducese de Sussex pentru celebritate și nu numai.

Scriitoarea mai are trei volume despre Familia Regală Britanică, printre care biografiile „Diana, Princess of Wales” şi „Queen Elizabeth The Queen Mother”.

De altfel, volumul „Diana, Princess of Wales” a fost bestseller în 1992 şi a beneficiat de promovarea celebrului cotidian The New York Times.

Sursa: Daily Star