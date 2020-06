The Sun a publicat informaţiile pe care le-a inserat Lady Colin Campbell (n.r. – pe numele real Georgia Arianna Ziadie) în cartea Meghan and Harry: The Real Story.

Dacă este cum a scris autoarea, atunci Harry se confruntă cu o mare, mare problemă: Meghan nu îl iubeşte cu adevărat şi urmăreşte doar notorietatea.

Sursa citată aminteşte că Lady Colin Campbell cunoaşte bine culisele Familiei Regală Britanice şi între 1974 şi 1975 a fost căsătorită cu Lordul Colin Ivar Campbell.

În volumul ce va fi lansat la 25 iunie la editura Simon & Schuster, ea povestește despre dependența fostei Ducese de Sussex pentru celebritate și nu numai.

Tabloidul britanic subliniază că americana a fost atrasă de numeroase cuceriri amoroase şi că planurile ei sunt de-a dreptul uimitoare.

Fosta Ducesă de Sussex este descrisă de scriitoarea Lady Colin Campbell ca o femeie materialistă şi disperată după prim-plan.

În portretul nu tocmai măgulitor făcut soției Prințului Harry, autoarea susține că actriţa este „dependentă de celebritate şi numeroase cuceriri”.

În plus, ambiţiile ei sunt atât de mari încât ar dori să devină președintele Statelor Unite ale Americii. „Anglia nu este destul pentru ea”, a subliniat Campbell.

Scriitoare nu s-a ferit să dezvăluie că „întreaga viață a lui Meghan este un număr”, iar Prințul Harry nu ar fi altceva decât un simplu „accesoriu” pentru ea.

Altfel spus, nepotul Reginei Elisabeta a II-a n-ar decât un mijloc la care a recurs pentru a „deveni o vedetă”, statut la care aspiră de când s-a apucat de actorie.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au renunţat la statutul de membri seniori ai Familiei Regale, iar în prezent locuiesc în Los Angeles, în conacul lui Tyler Perry, magnat media.

Scriitoarea mai are trei volume despre Familia Regală Britanică, printre care biografiile „Diana, Princess of Wales” şi „Queen Elizabeth The Queen Mother”.

De altfel, volumul „Diana, Princess of Wales” a fost bestseller în 1992 şi a beneficiat de promovarea celebrului cotidian The New York Times.

sursa: The Sun