Prinţul HarryDucele de Sussex a vorbit despre despre acest lucru în episodul „The Me You Can’t See: A Path Forward”, lansat joi de Apple TV+. Invitată în emisiune a fost şi actriţa Glenn Close. Ea şi ducele au discutat despre cum se simt membrii familiilor când află că cei dragi suferă de probleme de sănătate mintală.

„Ca părinţi, fraţi, din ce am învăţat, există un element de ruşine pe care o simţim, pentru că ne gândim: Cum de nu am văzut asta? Cum de nu am ştiut? Cum de nu te-ai simţit suficient de confortabil să vii la mine şi să împărtăşeşti asta cu mine? Dar toţi ştim, când oamenii suferă şi se chinuie, că suntem toţi incredibili de buni să acoperim asta pentru ce care ştiu că acoperim asta” a spus prințul, potrivit news.ro.

Meghan Merkle i-a împărtășit faptul că avea gânduri suicidale

Prinţul Harry a descris cum a aflat despre depresia soţiei lui, Meghan Markle, când ea a decis să îi împărtăşească faptul că avea gânduri suicidare.

Harry i-a spus anterior jurnalistei Oprah Winfrey, cu care realizează serialul „The Me You Can’t See”: „Sunt cumva ruşinat de felul în care am gestionat asta. Îmi era ruşine că era atât de rău. Îmi era ruşine să mă spun familiei”.

În timpul episodului de joi, ducele a explicat cum pot oamenii să interacţioneze cu cei care se gândesc să îşi ia viaţa. El a subliniat importanţa de a le spune că nu sunt singuri.

„Mulţi se tem să fie la capătul celălalt al conversaţiei, pentru că simt că nu au uneltele potrivitte pentru a oferi sfatul bun. Dar ce vrei să spui este că eşti acolo. Asculţi, pentru că să asculţi şi să fii parte din acea conversaţie este, fără îndoială, cel mai bun prim pas pe care îl poţi face”, a adăugat el.