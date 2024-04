Meghan, criticată din nou. Ce a făcut cu Harry în public e șocant

Meghan Markle a fost preznetă la Royal Salute Polo Challenge din Palm Beach, Florida, acolo unde a asistat la meciul de polo al soțului ei, Prințul Harry. Ducesa i-ar fi spus unei femei să nu pozeze lângă soțul ei, prințul Harry, în timpul unei ședințe foto, și să iasă din cadru.

Tot momentul a fost filmat și a ajuns viral pe Internet. Meghan i-a spus să plece femeii care stătea lângă Harry și i-a arătat cu degetul unde să se ducă pentru a nu o deranja.

<Meghan Markle sparked an awkward moment on stage as she asked a woman not to pose next to Prince Harry for a picture after he won a polo tournament.>

The Duch, 42, ordered people around the stage after handing Harry, 39, a trophy.

< She requested the well-dressed woman in a… pic.twitter.com/RlIEQ0F1tq

— HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) April 13, 2024