Monden Meghan și Harry, de râsul lumii cu noile emisiuni Netflix







Prințul Harry și Meghan Markle lucrează la două noi emisiuni TV cu Netflix. Ei încearcă să profite la maximum de contractul lor cu gigantul de streaming american.

Cele două noi emisiuni TV atrag deja critici

Săptămâna aceasta a fost făcut public că Prințul Harry și Meghan Markle vor produce două noi emisiuni pentru Netflix. Anunțul vine la patru ani după ce au semnat contractul cu platforma de streaming. O emisiune urmează să se axeze pe gătit și stil de viață sănătos, în timp ce cealaltă îi va duce pe telespectatori în lumea sportului.

Jurnalistele Emma Webb și Amy Nickell-Turner au vorbit despre noile proiecte în cadrul emisiunii GB News.

Meghan obișnuia adesea să posteze rețete și să împărtășească dragostea ei pentru gătit pe blogul său, The Tig. Harry joacă polo călare încă de când era un membru activ al familiei regale.

Harry și Meghan și-au pierdut din popularitate

Acest lucru vine în contextul în care jurnalista Daniela Elser a subliniat că cei doi nu mai atrag atenția la fel de mult ca înainte:

„Soții Sussex par din ce în ce mai inconsecvenți.

Săptămâna aceasta, site-ul de știri politice și de afaceri Axios a relatat că Fundația Archewell a cuplului face parte dintr-o „coaliție bipartizană cu sprijinul unor actori puternici de la Hollywood" care lucrează pentru a pregăti alegătorii americani pentru un posibil atac de deepfake, pe măsură ce anul de campanie își intră în drepturi".

Cei doi au fost avertizați să nu se implice în prea multe proiecte

Aceste noi evoluții vin la doar câteva luni după ce s-a raportat că familia Sussex va produce o adaptare cinematografică a romanului de dragoste „Meet Me at the Lake" al lui Carley Fortune.

Acordul dintre Harry și Meghan cu Netflix urmează să expire anul viitor. Un expert în familia regală a sugerat că aceștia sunt „disperați" să obțină cât mai mulți bani din contract.

„Sunt de acord ca ei să facă lucruri care să nu defăimeze familia regală. Așa că este un semn bun. Este un pas în direcția cea bună, dar par a fi puțin confuzi în acest moment, încercând să facă poate prea multe lucruri și nu sunt sigur că există vreo garanție că vreunul dintre ele va funcționa.

Ar fi mai bine să se concentreze pe un singur lucru și să încerce să îl pună în aplicare. Cred că sunt disperați după bani și nu vor să-și piardă contractele cu Netflix, pentru că asta a fost o sursă de bani pentru ei”, a spus Phil Dampier.