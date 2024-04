Monden Cel mai urmărit serial de pe Netflix. A primit nota 10 de la majoritatea abonaților







Cel mai urmărit serial de pe Netflix este Parasyte: The Grey. În acest serial, oamenii luptă împotriva unor paraziți neidentificați care le folosesc corpurile ca gazde, permițându-le să își sporească constant puterile în timp, pe măsură ce îi ocupă pe bărbații și femeile neștiutoare.

Noul serial de thriller SF, care a obținut un rating de 100% pe Rotten Tomatoes, a fost inspirat atât de serialul anime Parasyte: The Maxim, care a rulat între 2014 și 2015, cât și din seria japoneză manga Kiseiju, de Hitoshi Iwaaki, publicată între 1989 și 1994. Cu toate acestea, regizorul Yeon Sang-ho a făcut mai multe actualizări, în special schimbarea rolului principal de la un bărbat la o femeie.

Adaptarea sa pe ecran a celor două proiecte a fost lansată pe pe 5 aprilie. Mulți abonați au declarat că cele șase episoade au fost formidabile și că vor ca regizorul să mai facă un sezon.

Povestea serialului i-a impresionat pe abonați

Serialul urmărește viețile protagonistei JungSoo In, interpretată de Jeon So Nee, a lui Seol Kang Woo, interpretat de Koo Kyo Hwan, și a lui Choi Joon Kyung, interpretat de Lee Jung Hyun.

Potrivit IMDb, unde serialul a primit un rating de 7,3 stele: „Jung Soo In, care este infectată cu un parazit pe mână și începe o conviețuire ciudată, deoarece acesta nu a reușit să-i fure creierul. Seol Kang Woo urmărește o apă parazită pentru a-și găsi sora dispărută, iar Choi Jun Kyung este liderul echipei de viață parazită, The Grey, și trăiește doar pentru a extermina apa parazită după ce și-a pierdut soțul din cauza apei parazite”.

Jeon a explicat complexitatea personajului său și de ce a luat anumite decizii neașteptate în serial: „Înainte ca [Su-in] să o întâlnească pe Heidi parazitul, ea credea că oamenii ar trebui să fie singuri. Nu-i păsa prea mult de viață sau de supraviețuire, dar după ce coexistă cu paraziții, se gândește la cât de bine este să aibă oameni în jurul ei și cât de bine este să trăiască și să supraviețuiască. Această tranziție a fost foarte amuzantă și semnificativă”.

Ce spune regizorul

Regizorul Yeon a povestit: „Pentru mine, [manga] este despre coexistență. Așa că am vrut să fac ecoul acestei teme. M-am întrebat dacă oamenii pot coexista în pace cu alte organisme sau mutanți diferiți de ei. Gri ar putea însemna amestecul acestor două tipuri diferite de agenți. De aceea am numit grupul operativ, 'Grey'. Culoarea semnifică, de asemenea, dualitatea coexistenței. Lucrarea originală vorbește despre tema coexistenței, iar noi am vrut să aprofundăm această [idee de] coexistență între oameni, ființe umane și paraziți”, potrivit Daily Mail.