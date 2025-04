Monden Numărătoarea inversă a început: Netflix lansează cel mai așteptat serial







Apare un nou serial pe Netflix. The Eternaut, un serial argentinian SF adaptat după banda desenată cult de Héctor Oesterheld, apare pe platforma de streaming Netflix pe 30 aprilie.

Serialul Eternaut apare pe Netflix

De la publicarea sa în 1957, cartea de benzi desenate The Eternaut a lui Héctor Oesterheld și Francisco Solano López a devenit o operă majoră a science fiction-ului latino-american. Acum, prima adaptare în serie a lui Bruno Stagnaro se prefigurează a fi un eveniment foarte important pentru fanii poveștilor post-apocaliptice și distopice.

Cu Ricardo Darín, Carla Peterson și César Troncoso în rolurile principale, The Eternaut spune povestea lui Juan Salvo, un om obișnuit care se află în centrul unui dezastru de origine necunoscută. O zăpadă ciudată și mortală cade peste Buenos Aires.

Cine a regizat serialul

Serialul este făcut de Bruno Stagnaro, un regizor cunoscut în Argentina, iar Martin Oesterheld, nepotul creatorului benzii desenate, acționează în calitate de consultant. Adaptarea promite să rămână fidelă operei originale, modernizând în același timp anumite aspecte pentru a se adresa unui public internațional.

Se așteaptă ca atmosfera serialului să fie una de mare tensiune dramatică, cu o punere în scenă care ar putea aminti de thrillere politice SF precum Sons of Man al luiAlfonso Cuarón.

Sinopsisul serialului The Eternaut

Sinopsis : Într-o noapte de vară în Buenos Aires, o ninsoare misterioasă și mortală nimicește cea mai mare parte a populației, lăsând mii de oameni fără adăpost. Juan Salvo și prietenii săi pornesc într-o luptă disperată pentru supraviețuire.

Dar totul se schimbă atunci când descoperă că această furtună de zăpadă toxică este doar primul atac al unei armate extraterestre hotărâtă să invadeze Pământul. Singura modalitate de a rămâne în viață este să se unească și să lupte. Nimeni nu poate supraviețui singur.

