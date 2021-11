Meghan Markle și-a cerut scuze în fața instanței: „Nu am avut nicio intenție de a induce în eroare inculpatul”

Soții Sussex au negat în repetate rânduri că au colaborat cu Omid Scobie și Carolyn Durand pentru cartea „Finding Freedom”, dar Meghan Markle și-a cerut scuze într-o declarație făcută publică miercuri, după ce un fost asistent a declarat în fața instanței că le-a furnizat informații autorilor.

ANL vrea să rezolve problemele cu Meghan Markle în instanță

Scuzele ducesei au venit în contextul litigiului pe care îl are împotriva Associated Newspapers Limited (ANL), editorul ziarului britanic The Mail on Sunday, care a reprodus părți dintr-o scrisoare privată pe care i-a trimis-o tatălui său Thomas Markle în august 2018.

În februarie, Meghan a câștigat o solicitare de protecție a vieții private împotriva editorului ANL, iar judecătorul a decis că „dezvăluirile au fost în mod evident excesive și, prin urmare, ilegale” și că nu ar exista „nicio perspectivă ca, în urma unui proces, să se ajungă la o hotărâre diferită”.

Cu toate acestea, ANL contestă hotărârea și susține că ar trebui să aibă loc un proces, relatează PA. În declarația de martor, fostul secretar de comunicare al lui Meghan și Harry, Jason Knauf, a transmis că biografia „Finding Freedom” a fost „discutată în mod constant” și „direct cu ducesa de mai multe ori în persoană și prin e-mail”, potrivit PA.

Soția lui Harry și-a cerut scuze: „Nu am avut nicio intenție de a induce în eroare inculpatul”

Knauf a spus că Meghan a furnizat mai multe idei autorilor cărții în timpul unei întâlniri, pe care le-a discutat și cu Harry prin e-mail. Fostul consilier a spus că Harry i-a transmis: „Sunt total de acord că trebuie să avem posibilitatea de a spune că nu am avut nimic de-a face cu asta. În egală măsură, faptul că le-ai oferi contextul potrivit ar ajuta la obținerea unor adevăruri”.

În declarația sa, Meghan a transmis: „Accept că domnul Knauf a furnizat unele informații autorilor pentru carte și că a făcut acest lucru cu știința mea, în cadrul unei întâlniri pe care a planificat-o cu autorii în calitatea sa de secretar de comunicare. Amploarea informațiilor pe care le-a împărtășit îmi este necunoscută”.

„Când am aprobat trecerea… nu am avut beneficiul de a vedea aceste e-mailuri și îmi cer scuze în fața instanței pentru faptul că nu mi-am amintit aceste mesaje la momentul respectiv. Nu am avut absolut nicio dorință sau intenție de a induce în eroare inculpatul sau instanța”, a transmis Meghan Markle.

Meghan a mai spus că nu avea cunoștință de e-mailurile dintre ea și Knauf la momentul declarației sale anterioare, deoarece litigiul nu ajunsese în faza de divulgare, iar avocații ei au cerut amânarea procesului din cauza sarcinii sale. „Eram în primul trimestru al celei de-a treia sarcini la momentul respectiv, după ce suferisem un avort spontan cu câteva luni înainte, și mă simțeam foarte rău”, a declarat Meghan.