Harry și Meghan Markle au lovit iar Familia Regală. 25 de pagini cu dezvăluiri noi

Sursa citată a notat că epilogul include noi reflecții în urma interviului-bombă pe care Harry și Meghan Markle l-au avut cu Oprah Winfrey. În acest context, susținătorii monarhiei sunt puși în gardă de ultimele adăugări.

Autorii biografiei Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (Găsirea libertății: Harry și Meghan și crearea unei familii regale modern), Carolyn Durand și Omid Scobie, scriu că răspunsurile Palatului Buckingham după interviul cu Oprah Winfrey nu au trecut neobservate de cuplu.

”De aproape un sfert de secol, 31 august a fost o dată de reflecție liniștită pentru familia și prietenii Prințesei Diana, dar nu și anul acesta. Ieri, la cea de-a 24-a comemorare a morții tragice a prințesei într-un accident de mașină la Paris, a venit sunetul unei intruziuni zgomotoase din îndepărtata California.

A fost sosirea în librării a unei versiuni actualizate a biografiei lui Harry și Meghan, Finding Freedom. Odată cu aceasta a venit un memento discordant despre modul în care nicio problemă din viețile lor oricât de meschine, dar opulente și foarte răsfățate, nu poate fi lăsată deoparte și nicio provocare nu poate rămâne fără răspuns.

Harry și Meghan Markle, maeștrii victimizării

Și în timp ce cuplul însuși nu a avut cu siguranță nicio contribuție în alegerea acestei importante aniversări regale pentru publicare, cartea nu va face nimic pentru a șterge noțiunea că posedă un sentiment supradimensionat de victimizare”, a notat Richard Kay.

Editorialistul a punctat ironic că Harry și Meghan Markle au transmis prin intermediul avocaților că nu au nicio legătură cu informațiile publicate de autorii biografiei regale. ”S-ar putea să fie neautorizată, dar biografia oferă un semnal valoros: reiese că Ducele și Ducesa de Sussex ar trebui să aibă întotdeauna ultimul cuvânt.

Nicăieri acest lucru nu este mai clar decât în ​​pasajele legate de reacția de la Palat după interviul TV exploziv al cuplului cu Oprah Winfrey, în care ei au pretins că s-a făcut un comentariu rasist despre culoarea pielii fiului lor Archie.

Familia Regală rămâne fermă pe poziții

La acea vreme, într-un răspuns pozitiv și atent, în care și-a exprimat îngrijorarea față de cuplu, Regina Elisabeta a II-a a adăugat că «unele amintiri pot varia». Chiar dacă au trecut aproape șase luni de la abandonarea interviului și se spune că ambele părți încearcă să construiască punți, au rămas probleme”, a mai scris Kay.

”Răsfoind acest nou capitol și precedentele 300 de pagini siropoase, ceea ce reiese este modul în care Harry s-a schimbat complet și nu mai este prințul care iubea distracția și care a uimit lumea cu farmecul său – un ambasador care, cu Meghan Markle alături, ar fi putut face atât pentru Marea Britanie postBrexit”, a mai remarcat editorialistul după ce a citit capitolul de 25 de pagini numit ”Epilog” de autori.

Altfel, una dintre concluziile trase recent de Omid Scobie a fost că Harry și Meghan „fac foarte puține progrese” în reconcilierea cu Familia Regală. Într-o intervenție la Good Morning America, Omid a susținut că Ducii de Sussex și fețele regale vor ca toți cei implicați să-și asume „responsabilitatea și proprietatea” pentru rolul avut în ruptură.

„Când vorbim cu surse apropiate cuplului și, de asemenea, cu surse apropiate familiei regale, există sentimentul că se fac foarte puține progrese”, subliniat Scobie.