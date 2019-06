Meghan Markle a dat lovitura. Primul eveniment public după nașterea bebelușului regal. Familia Regală nu se aștepta la asta

Prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, s-au aflat printre membrii familiei regale britanice care au participat sâmbătă la parada militară anuală care marchează oficial ziua de naştere a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.





Acesta a fost primul angajament public al lui Meghan de la naşterea fiului său Archie, relatează Reuters.

Cunoscută sub denumirea „Trooping of the Color”, parada marchează oficial de peste 260 de ani ziua de naştere a monarhului aflat pe tronul Marii Britanii, iar în acest an la eveniment au luat parte mai mult de 1.400 de militari, aproape 300 de cai şi 400 de muzicieni. Parada militară se va încheia cu un spectacol al Forţelor aeriene britanice.

Meghan Markle, o fostă actriţă americană care s-a căsătorit cu prinţul Harry la Castelul Windsor în mai 2018 şi a obţinut titlul de Ducesă de Sussex, l-a adus pe lume pe Archie pe 6 mai.

Ea nu s-a numărat printre membrii casei regale care s-au întâlnit cu preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei sale de stat în Marea Britanie la începutul acestei săptămâni. În timpul campaniei electorale prezidenţiale din 2016 din SUA, Meghan Markle l-a acuzat pe Trump că este misogin şi conflictual.

