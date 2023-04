Meghan Markle, acuzată că a distrus visul multor fete de a se căsători cu un prinț și de a deveni prințese

Leilani McConney, fosta Miss Barbados, a atacat-o pe canalul ei de Youtube pe Meghan Markle și a acuzat-o că a avut o influență negativă asupra fetelor care visează să devină prințese, la fel ca în desene.

Meghan Markle, acuzată că a distrus visele fetelor

Leilani McConney, fost deținătoare a titlului de Miss Barbados, a avut o atitudine critică la adresa ducesei de Sussex, spunând: „Ea a anulat orice fantezie pe care orice fată mică ar fi avut-o vreodată cu privire la căsătoria cu un prinț. Mica sirenă? Frumoasa și Bestia? Orice fată care a crezut vreodată că este frumos să se căsătorească cu un prinț, ea le-a distrus acest vis”.

Fosta Miss Barbados a mai spus: „Dacă aș avea o fiică să vină la mine și să-mi spună că vreau să mă căsătoresc cu un prinț, aș spune, fată, ar fi mai bine un prinț din Danemarca, mai bine să fie un prinț nigerian. Te rog să nu fie un prinț englez”.

Leilani a afirmat că s-a gândit la acest subiect în timp ce citea o carte pentru copiii de la o școală, încercând să „declanșeze fantezia și imaginația” acestora.

Videoclipul intitulat „New book calls out Harry and Meghan Markle’s bad behaviour” (Noua carte dezvăluie comportamentul rău al lui Harry și Meghan Markle), explorează, de asemenea, temele abordate în cartea recent publicată despre familia regală intitulată „Our King, Charles III: The Man and the Monarch Revealed” de Robert Jobson.

Videoclipul acesteia, a fost încărcat la începutul acestei luni și a reușit să strângă deja peste 47 de mii de vizualizări pe YouTube, potrivit Express.

Ducesa de Sussex nu va participa la încoronarea Regelui Charles

Palatul Buckingham a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că Ducele de Sussex și-a confirmat prezența la încoronarea tatălui său. În același timp, sursele oficiale de la Palat au anunțat că Ducesa de Sussex va rămâne în California alături de cei doi copii ai săi.

„Deja totul devine personal pentru Ducii de Sussex. Poate nu au obținut ceea ce și-au dorit, dar la final de zi, Harry va fi acolo să-și susțină tatăl”, au susținut surse apropiate cuplului. Neînțelegerile dintre Familia Regală și prințul Harry s-au intensificat după lansarea cărții sale de memorii.