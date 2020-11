Dezvăluirea a fost lansată recent de actorul Sandu Pop, alias Văru’ Săndel, care în toamna acestui an a filmat alături de Florin Busuioc „Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună!”. La filmările peliculei, celebrul prezentator al rubricii Meteo de la Pro TV a fost curios să testeze un ATV.

Aventura putea avea urmări tragice pentru actor, care a fost din nou aproape de moarte după ce în 2018 a suferit un infarct chiar pe scenă, la Craiova. În cele din urmă, totul s-a terminat cu bine, dar Florin Busuioc a fost în mare pericol şi din cauza şocului loviturii, şi din cauza sperieturii care îi putea afecta din nou inima.

De pe ATV direct în prun

În timp ce echipa de producţie se pregătea pentru filmări la o stână din Munții Apuseni, lângă Cluj, Florin Busuioc – care îi luase locul lui Bebe Cotimanis, implicat în serialul Vlad în acea perioadă – a fost atras de o plimbare pe ATV. Ce a urmat i-a şocat pe toţi cei prezenţi, care ştiau problemele pe care le avusese actorul.

„Ne pregăteam fie pentru o nouă zi sau pentru o nouă scenă. Nu mai reţin. Ceea ce ştiu e că Florin Busuioc se afla pe un ATV oferit pe bază de contract de unul dintre sponsorii filmului, a cărui imagine mai trebuie să apară.

Busu, colegul nostru, a avut inspiraţia nefericită de a-l porni. Cert e că nărăvaşul ăla, care e foarte greu de strunit chiar şi pentru cei care ştiu cum să se comporte cu el, nu l-a suportat foarte tare în şa şi, la prima colină, l-a aruncat într-un prun.

Ştiind problemele cu care se confruntase Busu am înlemnit cu toţii. Am alergat către copac, unde am constatat că eroul nostru nu păţise nimic grav, cu excepţia unei spaime teribile. Nu m-am putut abţine şi i-am zis-o: «Am râs, dar nu prea era râsul nostru»”, a spus Văru’ Săndel.

Noiembrie de coşmar pentru Busu

La 11 noiembrie 2018, Andreea Esca anunţa în principalul jurnal de ştiri de la Pro TV că Florin Busuioc suferise un infarct la Craiova şi în cele din urmă a fost adus în Bucureşti, la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu.

Actorul suferise infarctul marți seara, la finalul unui spectacol de teatru pe care îl susţinea la Craiova, pe scena Filarmonicii Olteniei.. După ce i s-a făcut rău şi a ieşit să ia o gură de aer, colegii lui au cerut ajutor la 112 alarmaţi din cauza faptului că Florin Busuioc nu dădea semne de revenire.

La scurt timp, actorul a ajuns la Spitalul Judeţean Craiova, unde a fost resuscitat şi stabilizat. Mai departe, el a fost operat de urgenţă, iar a doua zi un elicopter SMURD l-a transferat în Capitală.

sursa: viva.ro