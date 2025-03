România-Panama în „oglinda istoriei”. Deși pe meridiane diferite, cele două state au avut în istorie, momente sincrone de integrare în geopolitica mondială.

România și Panama, cel puțin de două ori în istorie, au fost în același timp, sub lupa politicii mondiale. Mă refer aici la momentul 1989-1990 și la momentul prezent 2024-2025.

Evenimentul Istoric prezintă întotdeauna subiecte fierbinți ale Războiului Rece. Numărul 84, cel mai recent număr oferă un articol special dedicat similitudinilor istorice dintre România și Panama.

România - Panama - Canalul Panama

În 1880, un francez, Ferdinand de Lesseps a prezentat planurile de construcție a acestui canal. Totuși, nu exista nicio forță economică regională suficient de puternică pentru a susține ceea ce se petrecuse mai devreme când britanicii construiseră Canalul Suez, unind Marea Roșie cu Mediterana și evitând ocolul prin Sudul Africii pentru a se ajunge în Oceanul Indian. Canalul Suez, din Egiptul de azi, s-a inaugurat la 17 noiembrie 1869. Proiectul a „căzut” în anul 1888.

Guvernul SUA a decis să se implice începând din 1900. Astfel, Canalul Panama a fost gata în anul 1914. Cei 77 km ai săi au fost construiți cu un preț enorm. Bolile contagioase și alunecările de teren au pus capăt vieții a nu mai puțin de 27 500 muncitori. Canalul Panama s-a inaugurat la 15 august 1914.

România - Panama -Canalul Dunăre Marea Neagră

Canalul Dunăre-Marea Neagră nu s-a putut construi în epoca modernă și nici în prima jumătate a secolului XX, datorită lipsei tehnologiei, profesioniștilor. În plus, cele două războaie mondiale au pus capăt multor proiecte.

România comunistă va începe construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră mai mult ca să îi exploateze pe intelectualii indezirabili noii puteri care erau deținuți politici. A fost o formă de exterminare. Practic, debutul lucrărilor în 1949 s-a făcut fără a se miza pe reușita finală.

Nicolae Ceaușescu a preluat ideea Canalului în 1973. A păstrat doar traseul ce urmase valea râului Karasul. Canalul a fost inaugurat la 26 mai 1984, fără să fie terminată dalarea și consolidarea malurilor. Canalul are lungimea totală de 95,6 km. Ramura principală are o lungime de 64,4 km. Ramura de nord se numește Canalul Poarta Albă–Midia Năvodari și are 31,2 km lungime.

Momentul 2024-2025

Dat fiind acest context complicat al tranziției puterii la Washington definitivate la 20 ianuarie 2025, nu putem trece cu vederea declarațiile președintelui ales la 5 noiembrie 2024 și confirmat la 6 ianuarie 2025, Donald J.Trump. Au apărut declarații publice despre reluarea controlului asupra Canalului Panama, de către americani, la 25 de ani, de la efectuarea tranziției complete din decembrie 1999.

