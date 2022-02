Medicul Wargha Enayati explică ce motiv intim l-a împins să participe la „Imperiul Leilor” de la Pro Tv

Despre Wargha Enayati nu se spune că este doar un medic de succes, ci și că are capacitatea de a vedea imediat dacă un business are sau nu potențial.

Cu peste 25 de ani de experiență în afaceri, în special în domeniul medical, Dr. Wargha Enayati se consideră o persoană interesată să aducă bine în societate. Medicul cardiolog a povestit în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei că a acceptat să participe la „Imperiul Leilor” tocmai pentru că își dorește să investească în business-uri care ar aduce un folos comunității. Altfel spus, este dispus să negocieze dur cu ceilalți investitori din emisiune pentru business-urile pe care le simte cu potențial.

„Dacă e un business care pare profitabil mă lupt și negociez că știu că merită. Mai sunt cazuri în care văd potențialul pentru că e o o afacere care vine să completeze una dintre afacerile mele. Altele le văd altfel pentru că eu am lângă mine un grup de antreprenori ale căror interese de business le cunosc și atunci mă lupt pentru ei. Orice business care vine din zona medicală, mediu, educație și care are impact social și potențial, pentru mine este interesant și merită să mă lupt cu ceilalți „lei” pentru el”, a declarat medicul carrdiolog pentru EVZ.

„Pentru mine nu e o laudă să stau într-un palat și în jurul meu să fie sărăcie”

Totuși s-a lăsat cu greu convins să accepte acest proiect, iar asta datorită faptului că, în continuare este medic practicant, iar timpul nu este cel mai bun prieten al lui.

„Pentru mine a fost foarte greu să mă hotărâsc dacă să particip la „Imperiul Leilor” și, n-am fost chiar hotărât 100% să particip. Ca medic practicant, care își iubește meseria, și ca om care are afaceri în zona medicală, e un pic ciudat să apar aici. Dar am acceptat pentru că m-am gândit că împreună cu colegii mei, care sunt super mișto cu toții, și care au cam aceeași viziune ca și mine, putem aduce un pic de bine în țara în care trăim. Și putem să arătăm populației că a fi șmecher nu înseamnă să te gândești numai la tine. Pentru mine nu e nicio laudă să stau într-un palat și în jurul meu să fie sărăcie. Vreau să ajut antreprenorii să facă business sustenabil, cu impact în societate, respectând etica și principiile sănătoase de viață, credință și business”, ne-a mai declarat Dr. Wargha Enayati.

Cardiologia îmbină iubirea cu relaționarea cu oamenii și actul medical

Este medic, antreprenor, dar și persoană care își dedică majoritatea timpului acțiunilor caritabile, însă susține că toate acestea merg mână în mână și nu ar putea exista una fără cealaltă.

„Nu există dihotomie între cele 3 laturi ale mele, ele nu pot exista una fără cealaltă. Sunt medic-antreprenor care își dedică activitatea slujirii semenilor sub orice formă. În programul meu zilnic toate se îmbină, uneori activitățile spciale ocupă mai mult spațiu și timp, alteori am acțiuni mai intense de antreprenoriat. Ce pot să vă spun foarte sigur este că nimic nu se vede dacă nu faci lucrurile cu sustenabilitate și cu gândul la semeni, astfel toate sunt spoială, praf în ochi și în timp scurt se vor nărui. De aceea, proiectele mele sunt pe termen lung și au succes pe termen lung pentru că sunt gândite pentru oameni și să aibă impact social”, a mai povestit investitorul de la „Imperiul Leilor” pentru EVZ.

Medicul cardiolog a completat că în momentul de față nu ar putea renunța nici la medicină, nici la business-uri și cu atât mai mult la dorința de a-i ajuta pe cei care au mare nevoie de el. Înainte să ajungă în acest punct, Wargha Enayati și-a dorit să devină medic, tocmai pentru a călca pe urmele tatălui său, un renumit medic ginecolog în Germania.

„Cu un tată medic ginecolog renumit în oraș, mi-am dorit să calc pe urmele lui. Am ales, după ce intrasem la medicină în Germania, să vin în România. Și aici am rămas și bine am făcut. Cardiologia am simțit-o ca fiind specialitatea medicală care îmbină cel mai mult iubirea cu relaționarea cu oamenii și actul medical. Interesant este că aproximativ 50% din cazurile pe care le văd ca pacienți sunt cazuri psihosomatice cauzate din problemele prin care trec, de la întrebări pe care și le pun legate de sensul vieții, la pierderi de oameni dragi, la probleme legte de job sau în familie, la temeri. De aceea rolul cardiologului este să alinieze și sufletele cu problemele cardiologice”, ne-a mai mărturisit fondatorul uneia dintre cele mai cunoscute rețele private de sănătate din România.