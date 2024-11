Medicul care a lăsat un copil să moară poate scăpa și de amendă

Medicul amendat cu suma de 3000 de lei că nu a intervenit în cazul copilului de 16 ani, care a murit de peritonită la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, poate să conteste amenda în instană deaorece acesta nu a semnat procesul-verb.

Chirurgul de gardă Valentin Neagu, care a refuzat să intervină în cazul adolescentului de 16 ani, diagnosticat cu peritonită, motivând că nu este pediatru, a refuzat semnarea procesului-verbal în care inspectorii DSP Gorj l-au sancționat, primind o amendă de 3000 de lei în urma inacțiunii.

Conform legislației, tinerii cu vârste între 15 și 21 de ani pot fi tratați în orice unitate, indiferent dacă este pentru copii sau adulți.

Medicul care l-a primit pe băiatul de 16 ani în unitatea de primiri de urgențe, doctorița Liliana Puiu Crăciun, a fost, de asemenea, și ea amendată tot cu suma de 3000 de lei pentru că n-a completat foaia pacientului conform procedurilor. Aceasta a semnat procesul-verbal făcut de DSP Gorj. Cu toate acestea, până joi la prânz, instituția nu a fost notifcată despre contestațiile oficiale ale medicilor.

Sora băiatului, mort la vârsta de doar 16 ani, a declarat că medicul Valentin Neagu a refuzat să-l opereze băiatul adus cu ambulanța în stare gravă , spunând că nu este medic pediatru și nu se poate ocupa de acest caz. Medicul a solicitat transferul tânărului bolnav la Craoiva, însă sosirea ambulanței a fost prea târzie. Legislația sănătății susține că adolescentul trebuia operat, fiind o urgență medicală.

„Era o asistentă acolo care plângea, săraca femeie, se ducea şi se văita şi plângea şi parcă spunea să fac ceva, că altfel copilul moare (...), Ei erau siguri că copilul moare dacă nu mi-l operează. Pur şi simplu s-au uitat la el şi n-au făcut nimic”, a mărturisit sora băiatului.

Miercuri, trupul băiatului a fost ridicat de sora acestuia, care l-a crescut după ce părinții acestora au murit într-un accident.

Rezultatele autopsiei arată că tânărul avea o perforaţie stomacală și peritonită, aceasta fiind cauza morții. Sora băiatului declară că, la intrarea în morgă, i s-a ceurt pastrarea secretă a informației. Astfel, Medicina Legală dorește ca ascunderea adevărului. ,,Ar fi bine să ştim doar noi, că e mai bine pentru toată lumea. Aşa mi-au spus când am intrat acolo, la Medicina Legală.”, a afirmat aceasta.

Situația spitalului este una foarte nefavorabilă: în cadrul unității există un singur chirurg pediatru, care se află în concediu, iar cel de-al doilea medic poate să ofere consultații în policlinica spitalului, doar în baza unui contract de prestări servicii.

„Sunt două secţii de chirurgie în spital. În cadrul secţiei de chirurgie generală 2 există un singur medic, Domnul doctor Stăniloiu, care are dublă specialitate, Ortopedie şi Chirurgie Pediatrică şi care se află în concediu medical, fiind bolnav. În policlinica spitalului avem un alt medic chirurg pediatru, angajat pe prestări servicii, nu are legătură cu secţia, activează doar în policlinică şi are pacienţii domniei sale”, au declarat reprezentanții spitalului, miercuri