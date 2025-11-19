Medicina privată la standarde internaționale! Care este viziunea SANADOR pentru următorul deceniu

Într-un an marcat de instabilitate și turbulențe economice, SANADOR, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private din România, își continuă strategia de creștere accelerată. 2024 este pentru companie un an al investițiilor majore în infrastructură, tehnologie și digitalizare, cu lucrări de amploare în plină desfășurare și proiecte gândite pentru a consolida poziția instituției ca reper al excelenței medicale pe piața locală.

Extinderea vizează mai multe clădiri-cheie din zona Buzești–Sevastopol, care vor transforma fundamental capacitatea operațională a SANADOR. Clădirea de pe Buzești 62–64 va mări spațiul Spitalului Clinic SANADOR, în timp ce noile dezvoltări din Sevastopol 3 și 4 vor crea un Centru Oncologic modernizat, completat de un ambulatoriu dedicat. O altă clădire, aflată pe Sevastopol 7, va asigura legătura funcțională dintre spital și centrul oncologic, configurând un flux integrat ce scurtează timpul de intervenție și eficientizează traseul pacientului.

În paralel, compania investește masiv în modernizarea echipamentelor medicale și în digitalizare, un efort menit să reducă timpii de așteptare, să optimizeze procesele clinice și să ducă actul medical la un nivel superior de siguranță, predictibilitate și confort pentru pacient. Nu întâmplător, SANADOR a fost inclusă în „Top 300 Companii de Succes” al Revistei Capital, ocazie cu care reprezentanții organizației au vorbit despre provocările actuale și direcțiile strategice care vor modela viitorul companiei.

Pentru SANADOR, ultimul an a adus un set complex de provocări, de la menținerea standardelor medicale la nivelul excelenței, la gestionarea unui ritm de creștere agresiv într-o economie impredictibilă și adaptarea continuă la schimbările din piață. „Provocările sunt multiple, de la menținerea standardelor medicale la cel mai înalt nivel până la gestionarea unui ritm de creștere susținut într-un context economic complex. Important este că am reușit să transformăm aceste provocări în oportunități de consolidare și dezvoltare”, punctează reprezentanții SANADOR.

Turbulențele economice nu ocolesc sectorul medical, iar efectele lor se simt inclusiv în zona privată. Creșterea costurilor operaționale, presiunea pe investiții și incertitudinea fiscală sunt realități cu care compania a învățat să lucreze. „Orice turbulență economică are un impact asupra mediului de afaceri, inclusiv asupra sectorului medical. Totuși, prin prudență financiară, planificare atentă și investiții strategice, reușim să ne păstrăm stabilitatea și să continuăm să oferim pacienților servicii medicale de cea mai înaltă calitate”, explică reprezentanții.

Într-o perioadă în care multe companii își reduc planurile, SANADOR merge în sens invers. Strategia declarată este una de continuitate și investiție pe termen lung. „Strategia noastră este una de continuitate: investiții în infrastructură, tehnologie și resurse umane, precum și adaptarea permanentă la realitățile pieței. Credem că stabilitatea vine din consecvență, iar succesul din menținerea direcției asumate”, subliniază reprezentanții companiei.

Această consecvență s-a văzut inclusiv în extinderea programelor de excelență, de la transplant hepatic la chirurgie cardiovasculară și urologică, domenii care poziționează SANADOR în rândul centrelor medicale de referință din regiune. Iar printre cele mai importante rezultate ale ultimului an se numără consolidarea programelor medicale complexe, dezvoltarea infrastructurii tehnologice și extinderea capacităților spitalicești și oncologice.

„Cel mai important rezultat al ultimului an îl reprezintă consolidarea și extinderea programelor medicale de excelență, inclusiv în domeniul transplantului hepatic, al chirurgiei urologice și al chirurgiei cardiovasculare. În paralel, dezvoltarea infrastructurii medicale ne permite să oferim pacienților acces la cele mai complexe tratamente, în siguranță și la cele mai înalte standarde”, au punctat reprezentanții SANADOR. Aceste investiții au rolul de a susține nu doar calitatea actului medical, ci și creșterea capacității de răspuns într-o perioadă în care solicitările pacienților devin tot mai diverse și mai urgente.

Întrebați cum ar defini SANADOR într-o singură frază, reprezentanții companiei rezumă identitatea instituției într-o formulă care vorbește atât despre prezent, cât și despre direcția viitoare: „SANADOR este expresia excelenței medicale, construită pe investiții constante, echipe de elită și respect profund față de pacient”.

Este un portret care surprinde misiunea companiei, aceea de a demonstra că medicina privată din România poate atinge standarde internaționale și le poate depăși, atunci când investițiile, tehnologia și expertiza sunt aliniate în jurul unui singur obiectiv, adică binele pacientului.