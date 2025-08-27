Social Medicina americană, noi ghiduri pentru hipertensiune. Ce se schimbă și de ce contează







Medicina evoluează pe baza studiilor. După o revizuire amplă a celor mai recente cercetări, ghidurile din SUA pentru hipertensiune au fost actualizate, anunță publicațiile de specialitate. Studii făcute pentru a reduce mai eficient riscurile de boală cardiovasculară și declin cognitiv pe termen lung. Vă prezentăm modificările care vă pot salva mult timp și griji.

Documentul, publicat în august 2025 de American Heart Association (AHA) și American College of Cardiology (ACC) împreună cu alte societăți, înlocuiește versiunea din 2017. Prin trecerea la noua abordare se pune accent pe prevenție, intervenție timpurie și îngrijire personalizată.

Pragurile de diagnostic rămân identice cu cele din 2017.

Interval normal <120/80 mmHg.

Risc crescut: 120–129/<80.

Hipertensiune stadiul 1: 130–139 sau 80–89, stadiul 2: ≥140 sau ≥90.

Pentru valori ≥180/≥120 se impune evaluare medicală de urgență, mai ales dacă apar simptome.

Ghidul fixează ținta generală de la care trebuie început tratament. Ea este la <130/80 mmHg pentru toți adulții, cu nuanțări pentru pacienți instituționalizați, cu speranță de viață limitată sau gravide).

Accentul cade pe inițiere mai devreme a medicației la cei cu risc și pe consolidarea recomandărilor de stil de viață.

Se introduce scorul PREVENT (Predicting Risk of CVD Events), un calculator de risc cardiovascular derivat și validat pe >6,5 milioane de adulți (30–79 ani) din date colectate între anii 1990–2020+.

PREVENT estimează riscul pe 10 și 30 de ani pentru evenimente cardiovasculare și poate integra factori suplimentari precum albuminuria, HbA1c și indicele de deprivare socială, pentru o estimare mai fină.

Deși mesajele de stil de viață se aplică tuturor (dietă sănătoasă, sodiu redus, activitate fizică, managementul greutății, prudență/abstinență la alcool), cele mai multe schimbări țintesc persoane deja la risc, cu comorbidități, sarcină sau suspiciune de cauze secundare.

Definiția hipertensiunii în SUA (≥130/80) diferă de ESC/ESH (≥140/90).

Însă țintele terapeutice converg adesea spre <130/80 în ambele paradigme, în funcție de profilul pacientului.

Hipertensiunea rămâne cel mai prevalent și modificabil factor de risc pentru boală coronariană, insuficiență cardiacă, fibrilație atrială, accident vascular cerebral, demență, boală cronică de rinichi și mortalitate de toate cauzele.

Cu PREVENT și cu standardizarea țintei <130/80, noul ghid oferă clinicianului un cadru mai fin de stratificare a riscului și pacienților. Dar și o direcție clară: măsurare corectă, intervenție timpurie, obiective măsurabile. Ghidurile sunt publicate în Hypertension și Circulation.

Recomandarea exclusivă a EVZ este să consultați întotdeauna medicul pentru adaptarea recomandărilor la situația dumneavoastră clinică.