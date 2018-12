Medicii susțin că e o coincidență faptul că toți cei 17 bebeluși s-au născut la Maternitatea Giulești

17 bebeluși născuți la o distanță de timp apropiată unul de celălalt au ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, săptămâna trecută, toți infectați cu stafi lococ auriu meticilino resistent, o bacterie nozocomială. Singurul element comun al tuturor bebelușilor a fost faptul că s-au născut în Spitalul „Panait Sârbu” cunoscut și sub denumirea de Maternitatea Giulești. În weekend, la „Grigore Alexandrescu” au mai ajuns încă trei bebeluși, născuți tot la această maternitate.





Primaria Municipiului Bu curești și Spitalul „Panait Sarbu” a susținut ferm că „cei 10 nou-născuți (n.r. primii ajunși la Spitalul de Urgență pentru copii) nu au fost transferați la „Grigore Alexandrescu”, ci au fost externați din maternitate fără să prezinte vreun semn de afectare cutanată.

De asemenea, internarea bebelușilor s-a realizat la un interval de 10-21 de zile de la externarea din maternitate”. Conducerea „Panait Sârbu” a insistat, prin purtătorul lor de cuvânt, dr. Pană, că acești bebeluși se puteau îmbolnăvi de oriunde și că nu există dovezi care să arate clar că aceștia s-au îmbolnăvit în maternitate.

Totodată, numărul copiilor născuți acolo, ajunși cu o infecție nozocomială la urgențe, este în plină creștere. Încă trei bebeluși se află acum sub tratament în spital. „Doi bebeluși au fost externați în acest weekend. Am rămas, deci, cu un total de 14 bebeluși internați în acest moment și 6 probe în lucru”, ne-au declarat, duminică, cadrele medicale de la „Grigore Alexandrescu”.

Povestea unei mămici: „Neonatologul m-a mințit în față când i-am cerut explicații pentru bubițe”

O tânără mămică a decis să-și povestească experiența dramatică pe care a trăito în Maternitatea Giulești, în urmă cu 4 ani și jumătate când a făcut „cea mai proastă alegere”, spune ea, de a naște la acest spital. „N-am acționat ferm atunci pentru că am sperat că sunt un caz singular. Eram și foarte speriată de naștere și de momentele care au urmat. Nu am găsit putere sămi fac dreptate în vara lui 2014, deși am păstrat cu sfințenie actele doveditoare. În primul rând, am ales să nasc acolo pentru că mi s-a prezentat, verbal, spitalul, ca fiind cel mai bun, cu cei mai buni medici, dotat și lipsit de incidente. Am aflat, pe parcursul internării mele că nu e deloc așa”, își începe femeia povestea. „Am născut prin cezariană, deoarece am displazie de șold și medicul mi-a spus că aceasta este singura mea variantă fără riscuri. M-a programat la cezariană nu cât mai aproape de termen, așa cum era normal, ci cu trei săptămâni mai devreme, chiar în ultima lui zi de muncă, înainte să intre în concediu. El, medicul, șef de secție, om despre care ai putea crede că este superior în cunoștințe medicale și conduită. Nimic mai fals. Am venit în ziua programată, la ora 7 dimineața fix, așa cum mi s-a spus. Am fost întâmpinată cu țipete de reproș din partea asistentelor pentru că aș fi întârziat. După mai bine de trei ore am intrat în sala de operații, unde șefa secției ATI mi-a făcut o anestezie epidurală, cu mari greutăți. M-a înțepat greșit în coloană, de două ori, trecându-mă prin chinuri inexplicabile. A treia oară a reușit. Operația a început, momentul în care miam auzit copilul a fost sublim.

Ce bani incaseaza lunar Delia Dinu, sefa de Protocol a presedintelui Klaus Iohannis! Salariu de mii de euro pe luna

Pagina 1 din 2 12