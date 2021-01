Medicii de familie se pun la o coadă de câteva sute de metri, pentru a putea ridica vaccinurile din calendarul național de vaccinare.

Unul dintre medicii de familie a declarat că situația este umilitoare, și că aceasta durează de ceva vreme. Mai mult, chiar dacă România trece prin pandemie de coronavirus, medicii de familie sunt puși să stea la coadă chiar și câte trei ore.

„Eu am venit la cinci dimineața pentru a fi prima. Vin de la 60 de kilometri, dintr-un sat din vestul județului Cluj. Am venit ca să fiu prima. Suntem ca pe vremea lui Ceaușescu când stăm la coadă pentru orice. Am stat trei ore în frig. La opt jumate am fost gata și am plecat, înghețată. Așa se lucrează în secolul 21. Mulțumesc că sunteți interesați ca ziar național de subiect. Poate se vor schimba lucrurile”, a declarat medicul de familie care a făcut pozele și care a cerut să îi fie protejat numele.

Medicul de familie a mai spus că acestă categorie de medici nu este respectată de autorități. Iar din acest motiv acest corp medical nu prea vrea să sprijine campania de vaccinare anti Covid19.

„Vă dați seama și dvs. de ce medicii de familie nu vor să se implice în programul național de vaccinare pentru Covid19. Dacă nu primim respect, nici interesul nostru nu există”, a mai spus medicul de familie.

În curtea interioară a DSP, medicii de familie vin și își lasă lădițele cu care transportă vaccinurile, iar apoi fug să se adopostează la căldură. Din când în când, iasă de prin mașini sau din clădirile publice învecinate, pentru a împinge cutiile câțiva metri. Și tot așa până le vine rândul la ghișeu.

Astea sunt condițiile, nu avem ce face

Directorul Direcției de Sănătate Publică Cluj, Mihai Moisescu recunoaște că situația este una reală. Moisescu mai spune că medicii sunt mulți, iar funcționarii sunt puțini.

„Ce să fac eu dacă ei sunt 368 de medici de familie iar eu am doar un funcționar pentru a le elibera vaccinurile din programul național de vaccinare. Astea sunt condițiile. Dacă nu le place o să îi mut, să stea până le vine rândul în clădirea DSP”, a spus directorul DSP.

Motivul pentru care se formează o coadă imensă este explicat de Mihai Moisescu, prin faptul că Uniunea Europeană impune condiții clare.

„Fiecare vaccin trebuie citit după codul de bare. Asta presupune timp și așa se întâmplă că se face coadă”, a explicat Moisescu.

Nu a mers cu mașina

Directorul DSP Cluj nu a putut răspunde la întrebarea de ce nu se folosește un autoturism care să ducă în fiecare zi, vaccinurile la cabinetele medicale, pe un anumit traseu.

”Am încercat și asta dar nu am reușit. Lucrurile nu au mers bine și am renunțat”, a mai spus Moisescu.