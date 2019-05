Soluție pentru ca românii să mai găsească medicamente ieftine

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România – PRIMER, care reunește 18 situri de fabricație din țară, atrage atentia că fabricile din România nu mai pot fabrica în pierdere medicamente populare care costa cel mult 15 lei.





Printre aceste medicamentese numără amlodipina, enalapril, metorolol, captopril, indapamida, omeprazol, pantoprazole, diclofenac, ketoprofen, ampicilina, ceftriaxona, și multe altele utilizate de milioane de români în lipsa unei strategii guvernamentale care să rezolve problema fiscalității excesive și a deficitului de personal calificat din acest domeniu industrial.

“Fabricile de medicamente din Romania, care in ultimii 10 ani au facut obiectul unor extinderi si modernizari in urma unor investitii de peste 500 milioane de Euro, pot produce orice medicament iesit de sub patent, in orice forma de prezentare, insa autoritatile din institutiile abilitate intarzie sa ia decizii pe tema rezolvarii durabile a problemei asigurarii necesarului de medicamente ieftine” a comentat Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

“Din acest motiv, numai in 2018 au disparut inca 50 de medicamente din portofoliul fabricilor din tara iar majoritatea celor ramase in nomenclator sunt fabricate in pierdere”, a completat Damian. Aceasta situatie afecteaza nu numai pacientii, ci si economia Romaniei, deficiul de balanta comerciala in domeniul farma fiind estimat la 2,6 miliarde Euro la nivelul anului 2018 in crestere cu 10% fata de anul anterior, asta insemnand aproape 15% din deficitul total al tarii.

Singura solutie durabila pentru ca pacientii romani si economia tarii sa nu mai aiba de suferit o reprezinta desemnarea industriei farmaceutice drept domeniu economic strategic de interes national , decizie care va permite schimbarea legislatiei si crearea unor facilitati de atragere de capital uman si financiar pentru fabricarea de medicamente. Romania detine tehnologia pentru a fabrica in tara toate medicamentele deficitare a caror lipsa a fost semnalata de pacientii romani si poate atrage noi investitii in asa fel incat crizele din trecut sa nu se mai repete. PRIMER semnaleaza de peste doi ani problemele care au aparut datorita deficitului fortei de munca si cresterii “taxei clawback”.“Oare cand vor intelege autoritatile ca in loc sa platim “taxa clawback” mai bine investim banii in extinderea si modernizarea productiei in asa fel incat pacientii romani sa gaseasca medicamentele de care au nevoie iar Romania sa devina cel mai mare exportator din Europa de Sud-Est?”, a comentat Damian.

In prezent Romania exporta medicamente in valoare de circa 350 milioane Euro, in vreme ce tari cum ar fi Ungaria, Cehia, Polonia si Slovenia ajung sa exporta peste 2 miliarde de Euro.

