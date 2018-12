MEGA-LOVITURĂ în TELEVIZIUNE. Negocieri intense pentru CUTREMURUL deceniului în MEDIA din România

Se pregătește una dintre cele mai mari lovituri de imagine în lumea televiziunii din România! Dan Negru negociază ”transferul” Revelionului de la Antenă la Prima TV!





Cancan.ro a oferit amănunte de ultimă oră despre oferta-bombă care i-a fost pusă pe masă cunoscutului prezentator. Discuțiile au început, iar îndrăgitul jurnalist ar urma să fie moderatorul unor emisiuni de divertisment.

Dan Negru este dorit cu insistență de Prima TV, post care, de câteva săptămâni, și-a schimbat proprietarul. Adrian Tomșa, bossul Look TV, a preluat controlul asupra stației deținute de Cristian Burci, iar actualul prezentator de la Antena 1 ar fi în capul listei cu achiziții pentru noua conducere de la Prima TV.

“În prezent, există anumite discuții. I s-a propus să prezinte emisiuni de divertisment. Pentru moment, nimic nu este bătut în cuie. Cert este că Dan Negru este dorit de Prima TV, au început discuțiile. Sunt tratative, tatonări… De regulă, astfel de negocieri durează. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor”, a dezvăluit, pentru cancan.ro, o persoană din anturajul lui Adrian Tomșa.

Prima TV are în plan să devină lider de audiență și, în acest sens, are un plan bine pus la punct. “Postul va pune accent pe sport, în principal fotbal, filme și emisiuni de divertisment. Primul pas este să cumpere producții HBO. Postul are foarte mulți bani. Va cumpăra niște formate internaționale mari și au nevoie de un „șofer” ca să le conducă. Iar Dan Negru este, în viziunea lor, persoana potrivită pentru acest lucru. Nu este singurul vizat, dar este în capul listei. Iar discuțiile au început”, a mai dezvăluit sursa citată

Dan Negru este singurul moderator european de televiziune care a prezentat 18 ani consecutiv Revelioane televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale. Show-urile sale au avut un impact atât de mare asupra telespectatorilor încât „Fac revelionul cu Negru” a devenit o exprimare clasică pentru cei care petrec noaptea dintre ani acasă, la televizor.

Dacă va ajunge la un acord cu Prima TV, Dan Negru ar urma să prezinte, în acest an, ultimul Revelion în calitate de moderator la Antenă.

Și-a început activitatea la Radio Timișoara în 1991, apoi a activat la TVR din 1994 și din 2000 la Antenă.

