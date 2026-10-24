Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat suspendarea contractului de muncă al lectorului Alexandru Toader, de la Facultatea de Drept, după ce instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader este vizat de acuzații de viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, în legătură cu două studente.

Conducerea instituției de învățământ superior a transmis sâmbătă seară că își menține angajamentul față de normele de etică universitară și față de asigurarea unui proces educațional de calitate. Totodată, reprezentanții universității le-au încurajat pe studente să semnaleze eventualele abateri, inclusiv situațiile de hărțuire sexuală.

Reprezentanții instituției au explicat că măsura suspendării contractului de muncă intervine ca urmare a deciziei instanței privind arestarea preventivă. Pentru luni dimineață a fost convocată o ședință a Consiliului Facultății de Drept, în care urmează să fie stabilite măsurile necesare pentru ca activitatea didactică să continue fără probleme.

„Dată fiind decizia de astăzi a instanţei în ceea ce priveşte arestul preventiv, trebuie precizat faptul că o astfel de situaţie atrage automat suspendarea contractului de muncă. În consecinţă, a fost convocată, pentru luni dimineaţă, o şedinţă a Consiliului Facultăţii de Drept, în care vor fi identificate măsurile care trebuie aplicate imediat pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată negativ”, transmite universitatea ieşeană.

Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” a mai subliniat că respectă prezumția de nevinovăție și că nu va face comentarii despre aspectele care fac obiectul anchetei penale.

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader a fost reținut vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Sâmbătă dimineață, magistrații Curții de Apel Iași au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Alexandru Toader este vizat de cercetări pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Potrivit acuzațiilor, lectorul ar fi abordat două studente după ce acestea nu au promovat examenul din prima sesiune. Una dintre tinere a relatat că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta în două locuri: mai întâi în biroul de la facultate, apoi la notariatul pe care lectorul îl deține în centrul Iașiului.

Cele două studente susțin că nu ar fi singurele persoane care ar fi trecut prin astfel de situații și că ar putea exista și alte cazuri la facultate.

Una dintre tinere a relatat jurnaliștilor că Alexandru Toader ar fi pus sub semnul întrebării capacitatea sa de a continua studiile și i-ar fi sugerat să întrețină relații sexuale cu el.

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente jurnaliştilor de la Reporter de Iaşi despre modul cum a fost abordată de către Alexandru Toader.

Tânăra a afirmat că a renunțat ulterior la Facultatea de Drept și că urmează să finalizeze o altă specializare universitară.

Tudorel Toader a susținut că acuzațiile ar avea legătură cu o avocată

Vineri, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a susținut, într-un mesaj publicat pe Facebook, că situația fiului său ar fi fost pusă la cale de o avocată care are dosare penale și care ar fi urmărit să își „uşureze” situaţia juridică.

Potrivit informațiilor prezentate, ancheta a început în toamna anului trecut, după apariția unui articol publicat de Reporter de Iași.