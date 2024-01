Mașinile electrice și riscurile la incendiu. Dezbaterea momentului pe piața auto

Mașinile electrice prezintă un risc mai mare la incendiu? Este o întrebare la care încearcă să găsească răspunsuri experții în tehnologia auto. Tema a apărut după incendiul din parcarea aeroportului Luton, din Londra, de luna trecută. Imediat, au apărut speculații cu privire la faptul că focul a izbucnit de la o mașină electrică.

Luna trecută, un incendiu a distrus o parcare de pe aeroportul Luton, din Marea Britanie. Iar cu acest prilej au apărut speculații cu privire la cauză. Pe rețelele de socializare s-a spus că focul ar fi fost izbucnit la un vehicul electric. Informația a fost dezmințită de serviciul de pompieri din Bedfordshire, conform căruia, incendiu a pornit de la o mașină diesel.

Speculațiile s-au răspândit pe rețelele sociale și au dat naștere dezbaterilor, conform The Guardian.

Specialiștii sunt de acord că mașinile electrice nu vor rezolva problemele legate de climă și de protejarea mediului. Experții cred că, totuși, vor contribui la tranziția de la combustibilii fosili la o altă formă de energie. Apare, însă, întrebarea, cu privire la siguranța pe care o oferă aceste vehicule.

Iar speculațiile cu privire la riscul de incendii împarte experții în două categorii. Uniii sunt de părere că riscurile de incendiu sunt mai mari la aceste tipuri de vehicule. Alții sunt de părere că, atunci când izbucnesc, incendiile sunt mai dăunătoare decât în cazul celorlalte mașini.

