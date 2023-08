Mașină de curse construită de la zero de studenți. Câștigă curse în circuite de renume

Un grup de 12 studenți de la Universitatea din Brașov a construit de la zero o mașină de curse și ajuns să câștige întreceri pe circuite celebre.

BlueStreamline, echipa de curse a Universităţii Transilvania din Braşov, a câştigat pentru a doua oară, în decurs de două săptămâni, locul întâi la competiţia „Formula Student”, în Spania, pe circuitul din Catalunya, transmite Agerpres. La start s-au aliniat în total 36 de echipe de la universităţi din Europa.

Pe lângă întrecerile de pe pistă, echipele de studenţi au fost supuşi altor probe precum prezentarea unui plan de afaceri, prezentarea costurilor necesare pentru realizarea monopostului, dar și al planului legat de designul maşinii de curse.

În total au fost 8 probe pe care cei 12 studenţi UNITBV, coordonaţi de conf. dr. ing. Mihai Comşiţ. Le-au trecut cu succes astfel: locul 10 la Business Plan, locul 6 la Cost Report, locul 4 la Design Report, poziţia a 4 la SkidPad, 3 la autocross, 2 la acceleraţie, locul 1 la anduranţă şi locul 1 la Eficienţă. La final, punctajul total i-a adus pe studenţi direct pe locul 1 la clasa Combustie.

„Dacă o echipă de 12 studenţi şi un profesor au reuşit într-un an să proiecteze şi să construiască de la zero o maşină de curse cu care să câştige competiţii internaţionale de prestigiu, înseamnă că în ţara aceasta se poate face şi se face şcoală, iar România are viitor. Felicitări studenţilor şi profesorului lor!”, a comentat prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universităţii Transilvania din Braşov.