Laura Vicol, avocata lui Bebino, șeful Clanului Sportivilor, și-a găsit mașina vandalizată chiar în fața instanței. Ea spune că e o încercare de intimidare.

”Ți-e frică să mergi pe stradă. Eu pentru că am îndrăznit să-l apăr mi s-a adresat un mesaj cu o bilă de rulment, exact în geamul unde este scaunul copilașului (…) exact în locul în care am pus scaunul bebelușului. În jurul orei 18,00 când am ieșit din instanță mi-am găpsit mașina vandalizată. Trăim într-o țară în care lumea își permite să te amenințe. Pe vremea Alinei Bica mă amenința DNA cu pușcăria, acum mă amenință interlopii cu bilele de rulmenți(…) Mă simt amenințată dar nu mi-e frică. Sunt mesaje transmise cu scopul de intimidare. Geamul se schimbă, mașina e asigurată (…)”, a spus Laura Vicol, la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: