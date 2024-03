International Masacrul de la Moscova. Occidentul se pregătește pentru răspunsul lui Putin







Atacul comis, vinerea trecută, de Statul Islamic într-o sală de concerte din Moscova, care a luat viețile a 137 de persoane, a scos la iveală o neașteptată gaură de securitate în Rusia lui Vladimir Putin, care, în faţa loviturii primite, pare să fi neglijat frontul intern în obsesia sa de a frânge brațul Ucrainei în războiul pe care îl duce de doi ani.

Kremlinul este în prezent reticent în a accepta afirmația pentru atacul pe care, în mod activ și pasiv, l-au comis teroriștii Statului Islamic (ISIS). Cu cei patru autori reținuți și deja în arestul poliției, de luni, Kremlinul construiește o poveste care, în cel mai bun scenariu pentru interesele sale, presupune extragerea unei "mărturisiri" de la deținuți care să implice cumva Ucraina. Dacă acest lucru nu va fi posibil, Putin va depune toate eforturile pentru a prezenta cel mai puternic răspuns posibil împotriva jihadismului oriunde în lume. Din acest motiv, Occidentul se tem, scrie larazon.es.

Masacrul de la Moscova. Cum acționează militanții ISIS

"Statul Islamic a efectuat atacuri în Rusia în trecut, așa că nu ar fi prima dată. Este posibil să-și fi intensificat eforturile de a efectua atacuri din cauza slăbirii securității interne în Rusia ca urmare a conflictului din Ucraina", explică Cagatay Cebe, analist independent și expert în mișcările jihadiste. "Cu toate acestea, ar fi extrem de dificil pentru serviciile de informații ucrainene, concentrate în primul rând pe contracararea Rusiei, să ajungă la o celulă a Statului Islamic și să orchestreze un astfel de atac", adaugă el. În plus, militanții Statului Islamic acționează în primul rând pe baza convingerilor și ideologiei lor, ceea ce face și mai puțin probabil ca aceștia să fie influențați de agenți externi".

În opinia sa, și cu datele de pe masă, Kremlinul are puțin loc pentru a evita responsabilitatea pentru terorismul jihadist. "Agențiile de presă ruse au raportat în mod regulat în ultimul an că tentativele de atac ale Statului Islamic-Khorasan (o filială a ISIS sau Daesh) în țară au fost dejucate. Mai mult, atât rapoartele Națiunilor Unite, cât și declarațiile statului indică faptul că Statul Islamic-Khorasan este în prezent singura ramură capabilă să efectueze atacuri transfrontaliere. Această ramură a terorismului islamist, potrivit dlui Cebe, este evidenţiată în mod explicit de către organizația însăși ca "singura entitate care grupează asiaticii centrali, în principal tadjici, sub umbrela sa".

Putin, surprins când aprinde lumânări

Și între timp, rușii și-au manifestat durerea și solidaritatea cu victimele cu mai multe acte de omagiu. Primul dintre acestea a fost cea al lui Putin însuși, care a fost arătat punând lumânări pentru morți într-un videoclip despre care nu s-au oferit detalii cum a fost înregistrat.

Duminica aceasta, o parte dintre cadavre nu fusese identificată, iar angoasa de a nu ști dacă persoana a cărei urmă s-a pierdut se află pe lista oficială a morților, îngropată în dărâmături sau pur și simplu de negăsit subminează moralul multor cetăţeni ruşi care sâmbătă se aflau în zona sălii de concerte.

Este cazul lui Igor Pogadaev, care căuta cu disperare detalii despre locul unde se află soția sa după ce aceasta a mers la concert și a încetat să mai răspundă la mesajele sale. Ea nu a văzut niciun mesaj de la Iana Pogadaeva de când i-a trimis soțului ei două fotografii cu locația de muzică Crocus City Hall, a explicat el pentru agenţia Associated Press (AP). După ce Igor a văzut informații despre bărbați înarmați care deschid focul asupra participanților la concert, s-a repezit la locație, dar nu i-a putit găsi soţia printre numeroasele ambulanțe şi sutele de oameni care părăseau locația.

Masacrul de la Moscova. ”Nimeni nu a văzut nimic, nimeni nu mi-a putut spune nimic”

"M-am plimbat, am căutat, am întrebat pe toată lumea, am arătat fotografii. Nimeni nu a văzut nimic, nimeni nu mi-a putut spune nimic", a spus Pogadaev într-un mesaj video. A văzut flăcările ridicându-se din clădire în timp ce făcea apeluri frenetice la o linie telefonică pentru familiile victimelor, dar nu a primit nicio informație.

Pe măsură ce numărul morților a crescut sâmbătă, Igor a vizitat spitalele din Moscova și regiunea Moscovei, căutând informații despre pacienții nou internați. Dar soția sa nu se numără printre cei 154 de răniți raportaţi și nici pe lista victimelor pe care autoritățile le-au identificat deja, a spus el.

Pogadaev refuză să creadă că soția sa ar putea fi una dintre cele 137 de persoane care au murit în atac și nu s-a întors încă acasă. "Nu mai puteam fi singur, este foarte greu, așa că am mers cu mașina până acasă la prietenul meu", a spus el. "Acum, măcar voi fi cu cineva".

Duminică, orașul a avut o zi de doliu cu toate activitățile sociale suspendate. Evenimentele instituțiilor culturale au fost anulate, steagurile au fost coborâte în bernă și emisiunile de televiziune și reclamele au fost suspendate, potrivit agenției de presă de stat RIA Novosti.

Ancheta nu înaintează

În ceea ce privește ancheta poliției asupra atacului, nu au fost raportate evoluții dincolo de arestarea celor patru autori, dintre care unul este de origine cecenă, după cum relatează LA RAZÓN. ISIS a publicat un al doilea videoclip în care își revendică responsabilitatea atacului și arată imaginea celor patru presupuși autori.

Mass-media rusă a difuzat videoclipuri care arată aparent reținerea și interogatoriul suspecților, inclusiv unul care a spus camerelor că un asistent neidentificat al unui predicator islamic l-a abordat prin intermediul unei aplicații de mesagerie și l-a plătit să participe la atac. Kievul a negat ferm orice implicare, iar afiliatul afgan al grupării Stat Islamic și-a revendicat responsabilitatea.

Oficialii serviciilor de informații americane au declarat că au confirmat afirmația afiliatului ISIS și că lucrează din greu în weekend pentru a disculpa Ucraina. "ISIS este singurul responsabil pentru acest atac. Nu a existat nicio implicare din partea Ucrainei", a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate, Adrienne Watson. (Traducerea-Rador)