Masacru pe șosea! Un camion a intrat cu viteză într-o stație de autobuz, provocând moartea a 48 de oameni

Camionul a pierdut controlul, provocând impactul cu mai multe mașini înainte de a lovi pasagerii și pietonii aflați într-o stație de autobuz. Accidentul s-a produs vineri seara în apropierea orașului Londiani din Valea Riftului, o zonă cunoscută pentru accidente rutiere. Incidentul s-a situat la aproximativ 200 de kilometri nord-vest de Nairobi.

Cel puțin 45 de persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii

Comandantul poliției din Valea Riftului, Tom Odera, a declarat că polițiștii au numărat 48 de cadavre în urma accidentului, dar se crede că numărul acestora ar putea fi mai mare. De asemenea, autoritățile au raportat cel puțin 30 de persoane rănite în urma incidentului.

„Acum este întuneric și plouă, așa că ne vom lua ceva timp până vom confirma numărul final de victime”, a spus Odera. Potrivit martorilor intervievați de presa locală, camionul a virat brusc de pe autostrada principală și a intrat în coliziune cu mai multe vehicule. Apoi, într-o tragedie ulterioară, camionul a lovit pietonii și comercianții aflați într-o stație de autobuz.

Peter Otieno, un șofer, care a fost martor la accident, a declarat: „Am văzut o remorcă care se apropia cu viteză. Am virat brusc și am reușit să evit o coliziune frontală cu el. Persoana care se afla în spatele meu a crezut că vreau să cumpăr ceva. M-a depășit și atunci a fost lovită. Remorca a ieșit în afara drumului și a lovit alte vehicule”.

Crucea Roșie din Kenya a declarat că camionul a lovit mai mult de șase vehicule și a trecut peste pietoni. Imaginile postate de posturile de televiziune locale arată mai multe vehicule distruse.

„Inima mea este sfâșiată”, a scris guvernatorul Kericho, Erick Mutai, pe Facebook. „Este un moment întunecat pentru locuitorii din Kericho. Gândurile mele se îndreaptă către familiile care tocmai și-au pierdut persoanele dragi”.

Numărul victimelor rutiere a crescut în Kenya

Numărul persoanelor ucise pe drumurile din Kenya a crescut în ultimii ani, conform statisticilor guvernamentale. „Țara plânge alături de familiile care și-au pierdut persoanele dragi într-un accident rutier îngrozitor din Londiani”, a scris președintele kenyan William Ruto într-un mesaj pe Twitter.

„Este trist faptul că printre victime se află tineri cu un viitor promițător și oameni de afaceri care își desfășurau activitățile zilnice”, potrivit aljazeera.com.