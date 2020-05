Petru Alexei (92 de ani), fost militar de carieră, este unul dintre primele cazuri confirmate în județul Botoșani, la finele lunii martie. Bărbatul este de părere că ar fi contactat virusul SARS-CoV-2 chiar de la soția sa, care fusese internată în acea perioadă la Suceava pentru o problemă de sănătate.

Vârstnicul a stat vreme de o lună în spital și a mărturisit că cel mai greu i-a fost să își sărbătorească ziua de naștere și Paștele fără să aibă familia alături.

„La mine era indiferent. Zic: eu de acum mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul, cum se zice. De acum, ce o vrea Dumnezeu, m-a lua, m-a lua, m-a lăsa, m-a lăsa! Și văd ca Dumnezeu m-a respins, m-a trimis tot jos la agricultură. Du-te tu acolo jos, că este de lucru!”, a declarat Petru Alexei, pacient vindecat de Covid-19, la Digi 24.

Vestea potrivit căreia a fost infectat cu noul coronavirus l-a șocat pe Petru Alexei. Bărbatul este obișnuit cu o viață activă, petrecându-și majoritatea timpului la muncă, în grădina sa. Însă, în momentul în care a început să aibă simptome, acesta și-a dat seama că trebuie să meargă de urgență la spital.

„Eu eram teafăr, sănătos, lucram, săpam, munceam. M-au luat întâi niște dureri de cap, după care am dat în friguri. Tremuram, de eram în stare să mă bag în sobă de frig și dureri de cap. Am zis: măi, femeie, anunță Salvarea că eu mă duc. Eu nu mai rezis”, a mai spus Petru Alexei, conform sursei citate.

Soția sa, Maria Alexei, în vârstă de 84 de ani, abia revenise de la Suceava, unde fusese internată pentru a-și trata o problemă de sănătate. De aici și suspiciunea că așa a apărut infecția. „Eu am spus, doamnă doctor, cred că e de la Suceava, că eu acum vin de la Suceava. Numai am ajuns acasă și ne-am dus la spital dincoace”, a declarat Maria Alexei.

Ambii au fost internați la Botoșani pentru a fi tratați de noul coronavirus, împreună cu fiica lor. Petru Alexei a spus vreme de două săptămâni s-a simțit foarte rău.

„Pacientul s-a întors în mijlocul familiei, bucuros că își reia activitatea, să lucreze pământul și să se bucure alături de cei dragi”, a afirmat Ioan Asaftei, purtătorul de cuvânt al Spitalului din Botoșani.

„În mulți ani stăteam acasă cu neamuri, cu frați, cu surori, veneau, mă vizitau. Și am început a plânge. Și pe urmă, de Învierea Domnului, spitalul e aproape de o biserică acolo și am auzit trăgând clopotele și asistentele spuneau că-i Învierea. Și am început iarăși a plânge, unde am ajuns și cum am ajuns”, a conchis Petru Alexei, cel mai vârstnic pacient din Botoșani care s-a vindecat de infecția cu noul tip de coronavirus. (FOTO: Captură Digi24)