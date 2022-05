Mărturisiri emoționante ale lui Florin Piersic jr. Ce spune despre relația cu tatăl său: Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută

Actorul Florin Piersic Jr. recunoaște că nu are o relație apropiată cu tatăl său. El povestit un episod din timpul pandemiei care l-a marcat profund.

„Eu am avut în pandemie un spectacol la Zalău și am fost la cabană la el și am vrut să-i fac o surpriză. Când m-a văzut la poarta casei s-a blocat și a venit la mine și nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul, na .. pandemie. Asta cumva m-a șocat un pic, dar după aia, la un sfert de oră el stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa“, a povestit Florin Piersic jr. în emisiunea Marius Tucă Show de pe gandul.ro.

Doar o relație corectă

Florin Piersic Jr recunoaște că între el și tatăl său există o ruptură care nu poate fi reparată, dar că s-a împăcat că această situație. Spune că își iubește tatăl indiferent de problemele dintre ei, dar că relația lor este mai degrabă una corectă, decât profundă.

„Apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum, pentru că noi nu am avut o relație reală. E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mai mărturisit fiul lui Florin Piersic.

Are doi copii

Florin Piersic jr a făcut dezvăluiri și despre copiii lui. Acum, el trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Cipcă. Ea i-a dăruit acestuia un băiețel, Sasha care acum are cinci ani. Povestește că este extrem de fericit că are multe activități tată-fiu. Înainte de relația cu Andreea, Florin Piersic jr s-a iubit cu Dorina Chiriac timp de patru ani. Din această relație, actorul mai are fiică, Sonia care a împlinit anul acesta 16 ani.