Femeia a susţinut că este victima lui Gheorghe Dincă, povestind cum acesta poza într-un prieten de famile, pentru a putea fi aproape de ea.

„Aveam în jur de 9, 10 ani. Eram destul de micuță. El era prieten cu tatăl meu. A venit, inițial, să-i repare un calculator, iar apoi venea din ce în ce mai des. Venea ba să ne încălzească laptele, ba să ne cumpere dulciuri. Să ne dea bani. Se oferea în treburile curţii”, a spus ea.

De asemenea, a povestit că părinții ei aveau încredere în el.

„Aveau încredere în el, pentru că, vă daţi seama, cine se gândeşte la un om bătrân că ar putea profita de un copil de 9 ani. Atunci, el avea vreo 50 și ceva de ani. La început, am zis că poate este doar o joacă sau cine ştie. Eram un copil de 9 ani”, a mai povestit tânăra.

Ce s-a întâmplat când Gheorghe Dincă a încercat să abuzeze de ea?

„Am rămas blocată. Am făcut un atac de panică. Am rămas în faţa lui, nu am ştiut ce să mai spun, mă uitam la el. Probabil că m-a văzut că nu am avut nicio reacţie şi probabil şi-a făcut curaj să continue cu chestia asta. Nu am ştiut ce să mai spun, am rămas, efectiv, blocată. Mi-a spus că vrea să rămânem prieteni, să nu spun, că nu vrea să ne certăm”

Mi-a spus că vrea să rămânem prieteni, să nu spun la nimeni, că nu vrea să ne certăm. M-a obligat să mă uit la filme.. nu m-am putut uita pentru că, vă daţi seama, mi se părea ceva ieşit din comun. Era ceva nou pentru mine.

M-a agresat. M-am zbătut. Dar eram un copil, ce forţă aveam eu. Ştiu că atunci a auzit uşa, l-a strigat unchiul meu. I-a zis nea popicule, vino să vedem ce am făcut. Şi atunci m-a îmbrăcat, a oprit monitorul şi a ieşit afară.

Am început să plâng. Ştiu că m-am speriat şi am vrut să plec acasă. I-am spus unchiului că vreau acasă. M-a întrebat de ce şi am spus că vreau să merg să mă joc cu copiii pe stradă. Nu am putut spune la nimeni. Nu este ceva de vorbit. Mă rog, atunci nu era de vorbit.

Şi de atunci el tot venea. În timpul programului de lucru al alor mei. De obicei mă prindea numai pe mine singură. S-a repetat momentul de fiecare dată când venea, aproape un an”.

, a mai spus tânăra, potrivt Antena 3.

