În prezent, victimele celor șase țigani din Bozânța Mică, Maramureș, care au fost arestați pentru trafic de persoane, sunt internate într-un centru special de protecție a persoanelor vulnerabile. Cei trei bărbați sunt păziți de polițiști, pentru ca romi să nu ajungă la ei și să încerce să îi ”lămurească” să își schimbe declarațiile.

Potrivit procurorilor DIICOT Maramureș, șase romi din Bozânța, racolau persoane de pe peroanele Stației CFR Maramureș, pe care le puneau la muncă. Anchetatorii spun că au existat și persoane care au fost răpite și ulterior puse la munci grele și chiar maltratate.

În acest dosar, Tribunalul Maramureș a dispus arestarea a șase persoane Nicolae Covaci, Bia Sorin Covaci, Vlad Gabriel Covaci, Marin Remus Covaci și Marin Covaci, toți din localitatea Bozânța Mică, județul Maramureș, pe care procurorii i-au acuzat că sunt ”stăpâni de sclavi”.

”Primeam două felii de pâine pe zi”

Oamenii care erau ținuți captivi munceau și 16 ore pe zi, și de multe ori erau bătuți cu bestialitate. În plus, de mâncare primeau doar două felii de pâine pe zi. ”Aveau bici, aveau lopeți, furci, curele. Tot felul de instrumente. Am stat într-o magazie două săptămâni. Nu m-au dus la doctor, nu mi-au dat medicamente. Atâta că m-au șters de sânge și m-au spălat cu apă”, povestește bărbatul, care afirmă că a fost bătut și că a fost răpit de pe unul dintre persoanele Stației CFR Maramureș.

Bătrânul a încercat să fugă dar ulterior a fost prins și bătut cu bestialitate de romii din familia Covaci, care acum au fost arestați. ”Când m-au bătut, m-au bătut de față cu ceilalți ca să îi înfrice să nu fugă și ei. A fost de multe ori poliția în zonă. Când veneau eram ascunși prin grajduri, prin dulapuri, sub paturi. Dacă spui ceva, tot punem noi mâna pe tine. Te băgăm la reanimare” a mai povestit victima.

Ne urmăreau și la toaletă

O a doua victimă spune că a mers de bună voie la Bozânța, după ce i s-a promis suma de 200 de lei, lunar. Din cauza bolii psihice de care suferă, omul nu înțelege valoare banilor. În prima fază, ”sclavul” s-a înțeles cu țiganii să aibă grijă de caii lor, cu care se lăudau peste tot. Chiar și pe youtube. ”Au trecut patru săptămâni după aia au început să mă bată. Fără să fac nimic. Am scăpat o dată, dar m-au prins. Mi-au zis că dacă mai fug mă vor bate. Au închis ușa cu cuiul ca să nu fugim. Și când mergeam la WC afară veneau după noi ca să nu mergem undeva, să nu fugim”, a spus bărbatul.

”M-au bătut de mi-au rupt mâna”

Un al treilea bărbat a avut parte și el de bătăi peste bătăi. A vrut să fugă dar a fost prins și bătut cu o furcă. ”În două locuri a fost ruptă mâna. Am stat așa trei săptămâni. Nu am fost la spital. Am auzit că tu ai vorbit cu ăla și cu ăla și cu ăla. Tu vrei să fugi. Dacă te prindem te omorâm în bătaie. Te legăm după mașină, după cai. Te dezbrăcăm în pielea goală și te legăm de stâlp”, spune bărbatul, care acum e află sub protecția autorităților.

Pe youtube, țiganii din familia Covaci se laudă cu caii lor. Un film, care a adunat peste 150.000 de vizualizări, îl prezintă pe Nicolae Covaci și pe fii acestuia, cum își prezintă caii ca la paradă. Unii comentatori spun că urmele de bici sunt evidente pe bietele animale.