Mărturii din infernul din Turcia. O româncă a trăit cutremurele: ”Ţipați în gura mare la televizor să vină…”

Situația din Turcia este dramatică, după ce zeci de mii de oameni au rămas sub cerul liber, locuințele lor fiind distruse de cutremurul de duminică noaptea, și de celelalte care au urmat. Mii de oameni se află prinși sub dărâmături, salvatorii fiind obligați să muncească non stop pentru salvarea acestora.