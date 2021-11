Cazul fetiței de la Arad, ucisă de tatăl vitreg. Mărturiile care i-au consternat pe procurori

Acesta a declarat că a lovit-o pe copila diagnosticată cu autism, însă în momentul în care a văzut că fetița nu se trezește, acesta s-a panicat și „i-a aplicat niște palme, cu intenția de o trezi”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, în referatul prin care au propus arestarea preventivă a bărbatului de 23 de ani, din Arad, procurorii au arătat că fetiţa de patru ani, Antonia, a murit pe 26 octombrie. Crișan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 2 noiembrie. Bărbatul este acuzat de omor, profanare de cadavre și violență în familie.

„M-am panicat, i-am aplicat nişte palme cu intenţia de a o trezi”

Beniamin Crișan le-a spus anchetatorilor că aceasta a murit după ce a căzut în baie și s-a lovit la cap, iar el s-a speriat și a vrut să scape de trupul micuței. Totul, sub privirile fratelui mai mic al copilei, care are 3 ani, scrie Gândul.

„M-am panicat, i-am aplicat nişte palme cu intenţia de a o trezi, totodată văzând că este inertă am întins-o din nou pe gresie, pe spate, i-am dat jos bluza, am încercat cu palmele să creez puţină presiune pe piept concomitent încercând să-i suflu pe gură aer. Am efectuat aceste manevre timp de aproximativ 5-6 minute, văzând că aceasta este inertă, dându-mi seama că a murit.

În acel moment am realizat ce s-a întâmplat, am început efectiv să urlu strigând că «vreau să mă sinucid», «vreau să mă omor». Recunosc că mi-am clătit capul cu apă rece, am consumat două pahare cu apă rece şi am luat decizia de a scăpa de cadavru, fără să mă gândesc mai departe. Menţionez că în toată această perioadă fiul meu (vitreg-n.r) de trei ani se afla în apropiere, dar nu a realizat ce s-a întâmplat cu sora sa. M-am întrebat ce o să-i spun concubinei şi am luat hoărârea pe moment să scap de cadavru”, a declarat bărbatul în fața procurorilor.

Cadavrul Antoniei, parțial ars și fără picioare, a fost găsit sâmbătă, 30 octombrie, pe un teren de lângă un cimitir, de un localnic care și-a dus câinele la plimbare. Copilul a putut fi identificat după ce specialiștii au reușit să îi facă portretul-robot, iar o rudă a văzut imaginile și a mers la poliție.