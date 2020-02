Femeia a dezvăluit cum arată extratereştri, în ce moment îşi fac apariţia şi ce vor de fapt de la noi.

„Uneori pot lua şi formă umană, foarte discret, nici nu îţi poţi da seama lângă cine stai. Dar aş vrea ca telespectatorii să înţeleagă din start că şi această apariţie a lor în sistem fizic, de interacţiune fizică, nu ar trebui să ne îngrijoreze pentru că nu este vorba de o invazie.

Aşa cum şi ei ne-au spus: Noi suntem aici dintotdeauna, numai că acum abia conştientizaţi prezenţa noastră, nu înseamnă că noi am apărut ieri pe planeta voastră. Sunt aici de când Pământul. Iar ca înfăţişare, au forme foarte diferite.

De exemplu, în Polovraci, există un loc pe care eu l-am descoperit, un loc pe care eu l-am numit Templul Extratereştrilor, având în vedere că acolo, cam de fiecare dată când merg, descopăr că se creează de fiecare dată o conexiune. Nu neapărat că mi-o doresc eu. Cerurile se deschid pe anumite frecvenţe astfel încât îmi permit comunicarea cu diverse civilizaţii extraterestre.

Acolo, o dată, mi-au venit forme umanoide, adică o înfăţişare umanoidă, uşor argintie, dar un argintiu plăcut, nu gri. Nu omuleţii cenuşii care înfioară pe foarte mulţi. Aveau un aspect plăcut, armonios, o simbioză între robot şi fiinţă organică. Iar forma chipului lor, înfăţişarea, din câte am putut să întrezăresc, o faţă ovală, urechile uşor ascuţite, seamănă foarte mult cu ce am putea identifica noi dacă am vedea filmele în care apar elfii sau spiriduşii.

Dar chipul lor este foarte frumos, neted întinerit, regenerat. Oricum, eu văd într-o structură eterică, energetică, să nu vă imaginaţi că îi văd cu ochii fizici ci, pur şi simplu, în timpul sesiunilor de channeling, îmi este permis să surprind aceste detalii, ca să le pot verbaliza mai târziu.

De asemenea, tot acolo, mi-a venit o imagine sub forma unei meduze. Era o prezenţă interesantă, nu atât de densă ca cea anterioară, era un semitransparent, ca o meduză energetică. Dar nu cu aspectul ăla gelatinos, care te făcea să tremuri. Pur şi simplu îţi făcea plăcere să o vezi. Radia o lumină albastră”, explică Dimitria Puchiu.

Mai mult, Puchiu a afirmat că a primit chiar și un mesaj de la extratereştri: „În timp ce scriam o carte, a apărut o conexiune explicită, directă. Eram la capitolul despre geneza ascunsă.

Au spus aşa: Noi suntem mulţi, miliarde şi privim de sus, la voi, cei întrupaţi în această lume. Noi vorbim acum la nivel de conştiinţă, dar suntem membrii unei alte lumi. Suntem cu voi de mii de ani şi am ales Pământul să ne fie casă. Nu sunteţi colonizaţi, ci împărţim Pământul. Suntem la fel de vii ca voi, extratereştri voi ne spuneţi”, a mărturisit Dimitria Puchiu la emisiunea „Lumea nevăzută” de la Antena Stars, informează Spy News.

