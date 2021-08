Mărturie cutremurătoare a unui tânăr de pe patul ATI. „Am crezut că mor”. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 34 de ani din Timișoara a trecut printr-o experiență tragică, după ce a fost în concediu în Italia și s-a întors acasă infectat cu coronavirus. Bărbatul, necrezând că ar putea fi posibil să dezvolte o formă gravă de COVID-19, a fost internat la ATI în cadrul Spitalului Victor Babeș Timișoara, unde timp de trei săptămâni a stat intubat.

Deși salvat de la moarte în urma eforturilor echipei medicale conduse de medicul Mirela Porosnicu, tânărul abia reușește să vorbească din cauza degradării plămânilor. Organul respirator i-a fost afectat în procent de 80%.

Mărturie tulburătoare de pe patul ATI. „Am venit la spital cu ultimele puteri”

Încă internat în secția de Terapie Intensivă, bărbatul relatează experiența prin care a trecut și recomandă românilor să se vaccineze. Timișoreanul are nevoie de luni de zile pentru a se recupera în urma bolii, au comunicat reprezentanții Spitalului Victor Babeș Timișoara.

„Am fost în concediu în Italia. M-am simțit rău în a treia zi. Am simțit oboseală excesivă, am dormit, dar problema nu s-a remediat deloc și am început un tratament cu vitamina C, antibiotic. Săptămâna următoare m-am întors (în România – n.r.), dar am fost tot mai rău și ulterior, joi, nu am mai rezistat și am venit la spital cu ultimele puteri.

O afectare pulmonară de 80%. Mi-era greu să urc, să mă mișc. Începusem să tușesc, nu mai aveam gust și miros. Mi-am dat seama că e COVID. Aveam o oboseală generală și o tuse care te îneca excesiv. Pur și simplu nu aveai aer, nu puteai să respiri. Nu am putut nici măcar să deschid o sticlă de apă. Nu mai vorbesc despre a mă acoperi sau despre a mă întoarce de pe o parte pe alta.

Pacient ATI din Timișoara recomandă tuturor să se vaccineze. „Fiecare face ce vrea. Cred că e mai bine să te vaccinezi”

Am fost în zona roșie. Având o afectare pulmonară de 80%, am fost intubat și, statistic, știți că puțini din cei intubați mai și scapă. Deci, un caz fericit. La urma urmei, fiecare decide pentru viața lui, dar am văzut acum pe propria piele că e mai bine să te vaccinezi decât să faci o formă atât de gravă.

Am crezut că o să mor în fiecare zi. N-am considerat că voi face o formă atât de gravă încât să-mi pună viața în pericol și să fiu atât de distrus. După trei săptămâni, la ATI. Efectele sunt devastatoare. Am trecut prin multe stări. Au fost perioade în care am fost intubat și sedat, au fost perioade în care îmi era atât de cald și simțeam gâtul uscat și la un moment dat, n-am mai rezistat. E extraordinar de urâtă boala, în cazul în care faci o formă gravă.

Nu pot să decid pentru cineva, fiecare face ce vrea cu viața lui, dar după experiența prin care am trecut, cred că e mai bine să te vaccinezi, să faci o formă ușoară decât să îți pui viața în pericol. Nu am crezut că scap. (…) În fiecare zi, era tot mai rău. Ajungând și intubat… N-am crezut c-o să mai scap, dar Dumnezeu a făcut o minune”.