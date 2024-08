International Mark Rutte caută o femeie care să îl înlocuiască pe Mircea Geoană







Din postura de șef al NATO, Mark Rutte este preocupat în această perioadă să își găsească un adjunct, adică un înlocuitor pentru Mircea Geoană care va părăsi postul pentru a candida la funcția de șef al statului în România. Rutte are ca opțiuni două femei.

Mark Rutte își caută adjunct(ă)

Mark Rutte preia conducerea NATO pe 2 octombrie 2024. Cel mai probabil, până la acea dată, Mircea Geoană se va retrage pentru a se concentra asupra campaniei electorale în vederea alegerilor prezidențiale din România care au loc în două tururi, pe 23 noiembrie și pe 8 decembrie.

Mircea Geoană candidează pentru prima funcție în statul român.

Între timp, Mark Rutte este în căutarea unui înlocuitor pentru Geoană, iar primele pe listă sunt două femei din Europa de Est, scrie Politico, citat de News.ro.

Chiar dacă mai are până își preia mandatul, de şef al NATO, Mark Rutte s-a uitat deja peste câteva CV-uri ale celor care doresc să-i devină mâna dreaptă.

Un diplomat NATO de rang înalt din Europa de Vest a declarat că există un consens general în rândul aliaţilor că un est-european ar trebui să fie numit ca adjunct al lui Rutte.

Cine sunt cele două femei, care l-ar putea înlocui pe Geoană

Discuţiile de la sediul NATO se concentrează pe două femei.

„Este foarte posibil ca postul să revină unei femei din Europa de Est”, a declarat fostul purtător de cuvânt al NATO, Oana Lungescu, pentru POLITICO. „Nu în ultimul rând din cauza presiunii publice de a numi o femeie ca secretar general în locul lui Rutte”, a adăugat ea.

Prima dintre ele este fost vicepremier și ministru de Externe în Bulgaria, Mariya Ivanova Gabriel, în vârestă de 45 ani.

Cea de-a doua este un politician din Macedonia de Nord, Radmila Šekerinska.

Mariya Gabriel (Bulgaria)

Fost vicepremier și ministră de Externe în Bulgaria, Mariya Ivanova Gabriel (45 ani) a fost aleasă de două ori în Parlamentul European și este primul nume vehiculat de Lungescu. Este membră a partidului pro-european GERB.

S-a propus de mai multe ori pentru funcția de premier, dar nu a ajuns în această funcție din cauza peisajului politic fragmentat din Bulgaria, care va trece prin noi alegeri parlamentare în luna octombrie, în absența formării unei coaliții.

„Există zvonuri în jurul fostului comisar european şi viceprim-ministru bulgar Mariya Gabriel”, a confirmat Oana Lungescu.

Radmila Šekerinska (Macedonia de Nord)

Una dintre cele mai influente voci pentru aderarea Macedoniei de Nord la NATO, Radmila Šekerinska a condus Ministerul Apărării din țara ei timp de 5 ani. Dacă este aleasă pentru postul de adjunct al secretarului general NATO, aceasta ar fi cea mai înaltă poziție ocupată vreodată în alianță de un oficial dintr-o țară europeană care nu este membră UE.

„Este foarte competentă, are curaj, este inteligentă în ceea ce privește Rusia și înțelege, de asemenea, provocările din Balcanii de Vest”, a comentat Majda Ruge, membru de rang înalt pentru politici la think tank-ul European Council on Foreign Relations.

Alte nume vehiculate pentru postul de adjunct NATO

În timp ce candidatele din Bulgaria și Macedonia sunt favorite, Polonia și Turcia vin cu candidați proprii pentru funcția de adjunct NATO.

Un alt nume vehiculat pentru al doilea post ca importanță din conducerea NATO este fostul prim-ministru al Letoniei, Krišjānis Kariņš.