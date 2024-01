Marius Șumudică a ajuns la Urgențe. Tehnicianul a acuzat probleme de sănătate

Marius Șumudică a acuzat o serie de probleme medicale încă din momentul în care a ajuns în Turcia, săptămâna trecută. El s-a simțit din ce în ce mai rău, astfel că a fost internat la spitalul Sani Konukoğlu. Anunțul a fost făcut chiar de oficialii clubului Gaziantepspor cu care este sub contract.

Potrivit reprezentanții clubului de fotbal din Turcia, Şumudică a revenit în Turcia săptămâna trecută, când era deja bolnav. El s-a simțit mai rău, în ultimele zile, astfel că a fost supus unor analize medicale. Iar mai apoi s-a decis să fie tratat și monitorizat, într-o unitate spitalicească. Sunt semne, au mai arătat reprezentanții clubului de fotbal, că tehnicianul își revine.

Antrenorul român și-a schimbat biletele de avion și a amânat revenirea în Turcia pentru că a fost testat pozitiv la coronavirus. Antrenorul român a dorit să fie prezent la pregătirile pentru partida cu Pendikspor, numai că nu a fost lăsat să urce în avion. El și-a petrecut revelionul în țară.

„M-au băgat în nu știu ce bază de date și mi-au spus că nu am voie să urc în avion. OK, am încredere deplină în staff, Petre Cristian, Gabi Mărgărit, Florin Tene și Ciprian Moscu, dar e altceva să fiu și eu acolo. Probabil că pe 2-3 ianuarie o să ajung, pe 5 avem meci”, declara Șumi pe aeroport, pe 28 decembrie.â