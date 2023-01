Mari probleme de sănătate pentru Marius Șumudică. Antrenorul a avut nevoie de internare

Mari probleme de sănătate pentru Marius Șumudică (51 de ani), antrenorul echipei Al Raed, din Arabia Saudită. Tehnicianul a ajuns de urgență la spital, din cauza unei bronhopneumonii.

Necazurile lui Marius Șumudică au fost mari, astfel încât el a avut nevoie de internare pentru două zile. „Am fost internat două zile, nici n-am participat la antrenamente, deoarece am făcut o bronhopneumonie obstructivă și nu mi-am revenit nici acum, vorbesc foarte greu. Am fost rău, rău.

Probleme de sănătate pentru antrenorul Marius Șumudică, aflat în Arabia Saudită. A avut nevoie de internare

Mi-au dat Ventolin (n.r. – medicament care tratează simptimele bolilor bronhopulmonare obstructive), să-mi deschidă bronhiile pentru a putea să respir, mi-au dat Dexametazonă, foarte multe medicamente. A fost un virus, nu știu, sau trecerea de la rece la cald. Aici e foarte frig în momentul de față, înțeleg că în România și în București sunt 17-18 grade. Aici plouă de rupe pământul și sunt 5-6 grade”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Nu este pentru prima dată când „Șumi” se confruntă cu astfel de probleme de sănătate. A suferit un astfel de episod și în anul 2019.

Tehnicianul a trecut printr-un episod similar în anul 2019

„Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, și trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău. Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos”, povestea Marius Șumudică, la vremea respectivă, pentru „Gazeta Sporturilor”. Antrenorul român se află la Al Raed din vara anului trecut și la acest club îi pregătește și pe fotbaliștii Alexandru Mitriță și Silviu Lung jr.

Bronhopneumopatia obstructivă reprezintă un tip sever de pneumonie care afectează plămânii.