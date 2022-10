Joe Biden se luptă să ajungă la un consens cu Arabia Saudită

Vizita lui Biden în Arabia Saudită

Joe Biden a suportat critici călătorind în Arabia Saudită pentru a se întâlni cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, în ciuda faptului că promisese că îl va face un paria al drepturilor omului.

Dar Arabia Saudită a renunțat la motivul nedeclarat al vizitei lui Biden, deoarece cartelul petrolier OPEC+ condus de regat a anunțat o reducere a producției de două milioane de barili pe zi – ridicând veniturile atât de necesare Rusiei în timp ce atacă Ucraina și crește prețurile pentru consumatorii americani înainte de alegerile pentru Congres.

Administrația Biden și-a exprimat deschiderea față de măsurile de răzbunare din Congres ale colegilor democrați. Senatorul Chris Murphy, un critic de lungă durată al Arabiei Saudite pentru războiul său devastator din Yemen, a spus că Statele Unite ar trebui să suspende vânzările și să le trimită în Ucraina. „Acești doi pași ar ajusta relația noastră cu Arabia Saudită și ar ajuta și Ucraina”, a spus el pe Twitter.

Susținătorii Arabiei Saudite avertizează că Statele Unite l-ar putea duce în brațele Rusiei sau Chinei, dar mulți experți simt îndoieli că regatul ar putea face acest lucru cu ușurință după opt decenii de parteneriat cu Statele Unite. Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că Biden va „acționa metodic, strategic” în reevaluarea relațiilor dintre SUA și Arabia Saudită, adăugând că liderul SUA „nu are „planuri” să se întâlnească cu prințul moștenitor la un summit G20 din noiembrie în Indonezia.

Importanța legăturii

Luni de negocieri pentru restabilirea unui acord nuclear din 2015 s-au blocat, iar administrația Biden este de așteptat să aibă grijă să nu ia măsuri considerate a fi benefice conducerii clericale, în timp ce reprimă protestele declanșate de moartea unei tinere.

Steven Cook, un membru senior al Consiliului pentru Relații Externe, a spus că Statele Unite ar trebui să accepte o „apropiere” cu Arabia Saudită, care recunoaște că relația este tranzacțională. „Statele Unite încă au nevoie de saudiți, oricât de dezgustători ar fi”, a spus el. „Între timp, Statele Unite trebuie să ia în serios o politică energetică. Dacă am avea unul în ultimii 40 de ani și ceva, nu am fi în această poziție”, potrivit The Times of Israel.