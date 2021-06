După despărțirea de Edi Iordănescu, CFR a rămas fără antrenor. Însă clubul clujean s-a orientat rapid și negociază de mai multe zile cu Șumudică. Se pare că cele două părți au stabilit deja condițiile contractuale, inclusiv componența staff-ului tehnic.

Conform gsp.ro, clujenii sunt în discuții avansate cu Șumudică. Antrenorul e foarte aproape să ajungă la un acord cu formația din Gruia. În cel mult două zile, campioana va anunța tehnicianul pentru sezonul viitor.

„Șumi și-a dat deja acordul să meargă la CFR”, notează sursa citată. Surse autorizate ale Gazetei susțin că mutarea e perfectată în proporție de 90%.

Costel Gâlcă a fost și el o variantă pentru CFR dar Neluțu Varga, patronul clujenilor, l-a preferat în cele din urmă pe Marius Șumudică.

Gigi Becali și Marius Șumudică au discutat în ultima lună o posibilă venire a tehnicianului la FCSB. Se pare, însă, că s-au răzgândit după nici 24 de ore. Antrenorul a declarat că e exclus să îi preia pe roș-albaștri, motivul fiind faptul că Becali nu i-a acceptat colaboratorii din staff-ul tehnic.

„Am decis să nu fac acest pas! Episodul FCSB a luat sfârșit! Nu există nicio variantă să antrenez echipa! Am avut o discuție bărbătească și am spus ce am avut de spus, și, din cauza unor neconcordanțe, am decis să nu facem acest pas! Este cel mai bine.

Având îmi vedere ce îmi spun sufletul și inima, eram îndoit! Profesional mi-aș fi dorit să lucrez la un club care îți oferă toate condițiile. Am vorbit cu staff-ul meu și nu am ajuns la un consens! Am hotărât că este mai bine să nu facem acest pas. Am întâmpinat greutăți în formarea staff-ului, în ce își dorea Becali. Nu puteam lucra cu staff-ul meu, el nu voia să renunțe la cei din staff.

Rămâne prietenul meu, dar nu puteam lucra niciodată. Nu am făcut nicio licitație, nu am nevoie de așa ceva. Dar din respect pentru Becali și prietenia mea cu el… Nu vreau să stricăm prietenia! Am stat și m-am gândit, cel mai bine e ca fiecare să își vadă de drumul lui în viață”, a spus Șumudică în urmă cu două săptămâni.