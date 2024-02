Sport Marius Șumudică, pus pe liber de la Gaziantep. Turcii nu i-au mai suportat ieșirile







Marius Șumudică va fi dat afară de la Gaziantep. Conducere clubului nu mai suportă ieșirile tehnicianului român. Decizia vine în contextul în care echipa tehnicianului român a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Bașakșehir.

Marius Șumudică a intrat din nou în atenția conducerii clubului. Se pare că de această dată ieșirile tehnicianului nu vor mai fi iertate de patron. Gaziantep va anunța oficial demiterea antrenorului român.

Marius Șumudică a preluat-o pe Gaziantep de pe locul 17, ultima poziție, fără nici o victorie. Tehnicianul a rezistat 26 de etape pe banca turcilor, timp în care a obținut șapte victorii și șapte egaluri în Superlig. Publicațiile sportive din Turcia au relatat că antrenorul român a fost convocat și el la ședința în care i s-a decis soarta pe banca tehnică.

Despărțire imimentă pentru Marius Șumudică

Anterior, ziarul Gaziantepdogus a precizat că Șumudică nu s-a prezentat la antrenamente, motiv pentru care nici jucătorii nu s-au mai antrenat. Este foarte probabil ca tehnicianul român să nu facă deplasarea în Antalya, unde Gaziantep va disputa un meci cu echipa locală.

Situația s-a înrăutățit după ce Gaziantep a pierdut cu 2-0 partide de pe teren propriu în fața celor de la Bașakșehir. Gaziantep se află pe locul 17 în Super Lig, la un punct distanță de zona salvării. În ultimele zece etape, Marius Șumudică și-a adjudecat o singură victorie, motiv pentru care atât fanii cât și presa i-au solicitat demisia.

Criticat dur de presa din Turcia

Marius Șumudică a intrat în vizorul publicației Telegraf care i-au cerut tehnicianului român să părăsească echipa turcă.

„A început să devină enervant faptul că suporterii pleacă dezamăgiți acasă după jocuri pe care Gaziantep ar fi trebuit să le câștige și să obțină puncte în ultimele două săptămâni. Doar să aruncați o privire la ultimul meci cu Bașakșehir! Potrivit lui Șumudică, echipa a evoluat foarte bine și prestația elevilor săi a fost bună. Dar rezultatul, domnule?

A juca bine nu te scoate din zona retrogradării! Profesorul nostru nu trece dincolo de clișee. «Nu eu am format echipa, iar când am venit eu aveați zero puncte». Sau lozinci de genul «Am succes după statistici» și «Dacă eu aș fi construit această echipă, nu s-ar fi întâmplat asta»", au scris cei de la Telegraf.

Fanii au explodat

În finalul articolului se cere demisia antrenorului român. Ultimul meci al lui Gaziantep a fost criticat în cei mai duri termeni.

„Marius Șumudică spune că am reușit! A fost ca și cum un cadavru ar fi fost aruncat în teren și toată lumea a tăcut. Am văzut că la finalul meciului, fanii au explodat. În sfârșit! S-au revoltat pe teren și în afara lui. Știm și vedem că managementul face o treabă foarte bună. Dar nu e timpul să loviți cu pumnul în masă?

Spun asta pentru că am mai văzut acest film. Vor veni și meciurile critice. Haideți să nu ne mai ferim! Este păcat, zău așa. Cât timp mai avem șanse să ieșim din coada clasamentului, să luăm decizii radicale!", potrivit Telegraf.

Marius Șumudică pleacă după cinci luni jumătate

Memik Ylmaz a convocat de urgență consiliul de administrație pentru a decide soarta tehnicianului român. Este foarte probabil că antrenorul român să fie îndepărtat după cinci luni și jumătate petrecute pe banca celor de la Gaziantep. Pe de altă parte, Marius Șumudică este de părere că echipa lui a jucat bine și sunt toate șansele să scape de retrogradare.

„Cred că ne vom salva, dar trebuie să luptăm în continuare. Am jucat cu Galatasaray, Fener, Bașakșehir, meciuri grele. Eu am venit în mijlocul sezonului. Nu știu dacă fanii mă mai vor sau nu, dar știu că mai avem 11 meciuri și că azi am jucat bine. Am dominat o echipă importantă”, a declarat antrenorul român.