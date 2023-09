Marius Șumudică, speranța turcilor. Gaziantep vrea să-i scape de retrogradare

Suporterii nu l-au uitat pe Marius Șumudică, românul a fost așteptat la aeroport de câțiva suporteri ai echipei. Șumi a semnat un contract până la finalul sezonului cu posibilitate de prelungire, în cazul în care ambele părți sunt de acord.

Vocalul Șumudică revine la formația turcă după trei ani și jumătate timp în care s-a perindat prin mai multe campionate ale lumii, inclusiv în campionatul arab unde l-a avut ca adversar pe Cristiano Ronaldo sau Mirel Rădoi.

În cei doi ani cât a stat pe banca celor de la Gaziantep, Șumi a adunat 51 de partide. Contractul s-a sfârșit pe 10 ianuarie moment la care antrenorul român a fost dat afară în condiții nu tocmai plăcute, deși echipa evolua excelent în campionat.

Atitudinea tehnicianului român l-a scos din minți pe omul cu bani de la Gaziantep, Mehmet Buyukeksi. Șumudică l-a bombardat încontinuu cu cereri de prelungire a contractului și de mărire a salariului.

În loc să performeze în campionatul Turciei, Șumudică a obținut o concediere urmată de un mare scandal. Între timp, Mehmet a devenit președintele federatiei turce de fotbal.

Tehncianul român îl va înlocui pe Erdal Guneș, dat afară de actualul patron an celor de Gazientep, Memik Yilmaz. Acesta din urmă consideră că Șumudică este cel care „ cunoaște cel mai bine acest loc”.

Marius Șumudică și-a cerut scuze pentru atitudinea pe care a avut-o în trecut. Însă, este pregătit să preia echipa și să o readucă pe culmile succesului de odinioară.

”Nu mi-a fost ușor, dar am venit cu inima deschisă. Simt că aceasta este propria mea casă. Acest loc mi-a dat totul înainte. Am încercat să dau totul acestui oraș. Am vrut să fac o glumă într-un interviu, desigur că nu credeam că va fi o asemenea problemă. Mai târziu, orașul a devenit sensibil la această glumă. Mi-am cerut scuze tuturor. Dar era prea târziu. De atunci, atât eu, cât și orașul am pierdut.

Îmi cer scuze tuturor din nou. Este un mare risc pentru mine să vin aici chiar acum. Cu toate acestea, nu am fost niciodată un antrenor care a retrogradat în carieră. Cred că voi avea succes și cu această echipă. Avem aici o poveste neterminată, sper să o umplem din nou de succes”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Adevarul.ro.